Игры

REGNUMREGNUMWarcraft III: Reforged стала самой низкооценённой игрой всех времён

Warcraft III: Reforged стала самой низкооценённой игрой всех времён на Metacritic. Об этом 3 февраля сообщает портал PCGamer. Оценка Reforged на Metacritic составляет 0,5 балла из 10.
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Blizzard о недовольстве вокруг Warcraft III Reforged: «Мы хотим извиниться»

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Warcraft 3: Reforged – худшая игра в истории, по оценке пользователей

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Warcraft 3: Reforged стал самой обсуждаемой игрой на Metacritic за всю историю

Cyber.sports.ru13:25

Warcraft III: Reforged стала самой низкооценённой игрой всех времён

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Переиздание легендарной Warcraft III стало худшей игрой в истории

News.ruвчера в 15:43

Геймеры признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

РЕН ТВ01 февраля в 13:18

Blizzard ввела автоматический возврат средств за Warcraft III: Reforged

CyberSport.ru16:35
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Песков заявил о трудоустройстве бывших членов правительства

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все бывшие члены правительства уже трудоустроены.
Взгляд.ру вчера в 06:07
Общество

Российская компания потребовала от партии Марин Ле Пен €9 млн

В 2016 году банк лишился лицензии, но перед этим право требовать долги по выданному французской партии кредиту перешло ООО «Конти».
Право.ру 10:52
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Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском 02:55
Общество

Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК

Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
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Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
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Заварухин: Сятери держал нас в игре

Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итог игры с "Автомобилистом" (3:2 Б).
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет

На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
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Землю погубит ледяное облако из космоса

ToDay News Ufa 19:57
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных

Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
РИА Новости 11:43
Экономика

Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса

Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса.
RZN.info 01:11
Экономика

Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд

Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.
ТАСС 16:00
Авто

Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru 05:02
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Брошенных в Шереметьево детей отдали опекунам

Lenta.ru 01:17
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ФК «Енисей» назвал организатора взлома соцсетей и уволил его

ДЕЛА.ru 05:59
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокацию в Сирии

Российский Центр примирения враждующих сторон сообщает, что представители контролируемой оппозицией организации "Белые каски" готовят в Идлибской зоне деэскалации провокацию с участием 200 человек, для чего туда было доставлено 400 литров химического раствора.
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Экономика

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Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости вчера в 19:07
Общество

Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
VSE42.RU 01 февраля в 05:04
Общество

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
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Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
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Билл Мюррей вернулся в «День сурка»

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Здоровье

Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D

Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
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Официальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

Игромания.ру вчера в 17:58
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Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Космос

Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца

Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
N+1 01:36
Общество

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Известия 19:15
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня вчера в 08:07
Политика

Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ

Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Министр юстиции Украины пригрозил России новыми исками

Министр не уточнил, по каким претензиям будут сформулированы новые иски, так как они находятся на этапе сбора доказательств.
РБК 15:24
Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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