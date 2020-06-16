Армия и оружие
Газета.RuWP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
Пентагон специально замедляет вывод части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп, пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве.
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Министерство обороны США намеренно затягивает исполнение решения президента Дональда Трампа о сокращении военной группировки в Германии, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.РБК02:50
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