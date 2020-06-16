с чего всё началось

Пентагон специально замедляет вывод части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп, пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве.

Происшествия Театр «Современник» прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым «Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» - Михаилом Ефремовым», - сообщили в пресс-службе театра. 5,1K

Общество Мишустин аннулировал свыше 450 актов СССР и РСФСР Премьер-министр России Михаил Мишустин аннулировал свыше 450 устаревших актов СССР и РСФСР. Об этом сообщается на сайте правительства. 167

Общество Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости. 4

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО. 610

Экономика АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира» АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы". 3

Политика Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии. 1,1K

Общество Калининградский губернатор анонсировал отмену обсервации для туристов «В ближайшее время (ориентир 22-24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее двух ночей)», — написал он. 15

Путешествия В АТОР рассказали о необходимых справках при заселении в санатории Москва, 17 июня 2020, 10:42 — REGNUM В России для заселения в санаторий туристам необходимо иметь при себе три справки, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе. 23

Фигурное катание Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге. 2

Политика КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне. 486

Общество В Краснодарском крае карантин для приезжих решено снять с 21 июня Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Краснодарского края начали постепенно отменять карантинные меры, введённые в марте и апреле на фоне пандемии коронавируса нового типа. 520

Технологии Adobe Flash прекратит работу 31 декабря Разработчики еще три года назад объявили о прекращении работы приложения Adobe Flash в 2020 году.

Общество К клиническим испытаниям вакцины от коронавируса приступает Минобороны Министерство обороны России приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. 242

Экономика Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ). 42

Политика В Пензенской области выявили еще 91 носителя коронавируса Пенза, 17 июня 2020, 10:56 — REGNUM В Пензенской области 17 июня подтвердился 91 новый случай заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб. 1,7K