Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиWashington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии

Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
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СМИ: Пентагон затягивает процесс вывода американских войск из Германии

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WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

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Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии

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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Общество

Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»

РИА Новости вчера в 17:49
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Футбол

Киев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лиге

В свое время хорват играл за киевское "Динамо" и после матча против сборной России на домашнем для нее первенстве мира в интернете появилось видео, где Вида говорит "Слава Украине!"
Вести.Ru 02:25
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Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
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Авто

Кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото

Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 00:22
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Наука

В лаборатории создали первую форму жизни на Земле

Везикулы лучше живут при высоком давлении и высоких температурах, чем нынешние высшие формы жизни.
Замана вчера в 01:23
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Кино

Тарантино назвали расистом за использование в фильмах слова «ниггер»

Live24 02:01
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Путешествия

В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории

Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
6
Политика

Дональд Трамп предложил реформу американской полиции

Дональд Трамп предложил реформу американской полиции Президент США Дональд Трамп обнародовал указ, который должен был, с одной стороны, реформировать полицию, удовлетворив тем самым требования протестующих, а с другой — не вызвать раздражения у стражей порядка.
Коммерсантъ вчера в 14:43
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Происшествия

В Татарстане на автомобильную дорогу экстренно сел учебный самолет

Российская газета 02:29
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Общество

Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели

Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
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Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Происшествия

Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку

В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия 15 июня в 23:34
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Происшествия

В Башкирии пропали туристы во время сплава по реке

Горобзор.ру 02:41
Футбол

Журналист Фальк: «„Арсенал“ не договаривался о трансфере Упамекано»

У "Арсенала" нет договоренности с "Лейпцигом" о трансфере защитника Дайо Упамекано, сообщает журналист Кристиан Фальк.
Soccer.ru 02:25
Авто

Доработанная Tesla Model S поразила своим запасом хода

Концерн из США Tesla начал продажи новой Model S с запасом хода на 20% больше, чему предыдущей модели.
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Общество

В Москве еще 2271 человек выздоровел после коронавируса

Еще 2 271 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее количество выздоровевших выросло до 128 385 человек, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:31
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Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия вчера в 13:59
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Происшествия

Задержан водитель грузовика, допустивший смертельное ДТП под Юрюзанью

Юрюзань, Челябинская область, 17 июня 2020, 08:14 — REGNUM В Челябинской области задержан водитель грузовика, смявшего на трассе М-5 несколько ехавших впереди легковых машин.
REGNUM 01:14
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Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Metaratings 15 июня в 14:25
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Авто

«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»

"КамАЗ" готовится выпустить первый электрогрузовик-мусоровоз "Чистогор".
Новые автомобили вчера в 11:20
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Транспорт

Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
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Как работают Яндекс.Новости?
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