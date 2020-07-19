Бывший вице-президент Соединенных Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на осенних выборах главы Белого дома Джо Байден опережает по популярности текущего американского лидера Дональда Трампа на 15%, сообщает Washington Post.

Washington Post: Трамп отстает по популярности от Байдена на 15%

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