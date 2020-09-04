Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
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Против введения санкций выступил ряд стран. Сегодня газета Die Welt сообщила, что глава Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, прежде всего из-за позиции Германии, Франции и Италии.В источнике
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