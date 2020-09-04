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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко

Против введения санкций выступил ряд стран. Сегодня газета Die Welt сообщила, что глава Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, прежде всего из-за позиции Германии, Франции и Италии.В источнике
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ТАСС

Франция выступила за скорейшее введение санкций против белорусских чиновников

ТАСС14:36
Вести.Ru

Санкции против Лукашенко, протесты и учения НАТО. Что сейчас происходит в Белоруссии

Вести.Ru13:53
РЕН ТВ

ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список из-за позиции ФРГ

РЕН ТВ01:36
Коммерсантъ

Die Welt: ЕС не введет санкции против Лукашенко из-за позиции Германии, Франции и Италии

Коммерсантъ02:46
РИА Новости

Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко

РИА Новости03:27
РБК

Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

РБК01:59
Газета.Ru

Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список

Газета.Ru09:40
КП - Беларусь

В санкционный список ЕС Лукашенко не включат - Германия, Франция и Италия против. И вот почему

КП - Беларусь03:26

Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе переговоров обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.
Парламентская газетавчера в 12:50
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Сборная России по футболу обыграла сербов в матче Лиги наций

Первый тайм оказался неудачным для российских игроков, однако они смогли собраться и вырваться вперед, одержав победу над сербами Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 3:1, сообщает Sport.ru.
Толк22:56
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