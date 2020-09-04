Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
CT news
CT news

Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко

По словам Германии, Франции и Италии, которые выступили против санкций, с Минском нужно поддерживать тесную связь для того, чтобы оперативно оценивать обстановку на границе. Если же санкционные меры будут приняты, то это означает прекращение любого сообщения с Белоруссией, а этого допустить нельзя.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Франция выступила за скорейшее введение санкций против белорусских чиновников

ТАССвчера в 14:36
РБК

Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

РБКвчера в 01:59
Газета.Ru

Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список

Газета.Ruвчера в 09:40
Коммерсантъ

Die Welt: ЕС не введет санкции против Лукашенко из-за позиции Германии, Франции и Италии

Коммерсантъвчера в 02:46
РИА Новости

Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко

РИА Новостивчера в 03:27
Вести.Ru

Санкции против Лукашенко, протесты и учения НАТО. Что сейчас происходит в Белоруссии

Вести.Ruвчера в 13:53
РЕН ТВ

ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список из-за позиции ФРГ

РЕН ТВвчера в 01:36
КП - Беларусь

В санкционный список ЕС Лукашенко не включат - Германия, Франция и Италия против. И вот почему

КП - Беларусьвчера в 03:26

Сценарист «Бэтмена» снимет фантастический триллер с Хлоей Грейс Морец

Лос-Анджелес, США, 4 сентября 2020, 20:06 — REGNUM Сценарист Маттсон Томлин, которого зрители знают по работе над такими фильмами, как «Бэтмен» и «Проект сила», снимет научно-фантастический триллер Mother/Android.
REGNUMвчера в 13:06

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
302

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ruвчера в 01:58
9