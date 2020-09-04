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BFM.ru
BFM.ru

Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко

Евросоюз не будет рассматривать санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, стало известно немецкой газете Welt. Против влючения белорусского лидера в санкционный список выступают прежде всего Германия, Франция и Италия.В источнике
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RT на русском

Die Welt: Лукашенко не будет в санкционном списке ЕС

RT на русском03:01
Царьград

«Лукашенко может радоваться»: Die Welt раскрыла санкционную интригу. Эксперт дал прогноз

Царьград02:29
РЕН ТВ

ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список из-за позиции ФРГ

РЕН ТВ01:36
Газета.Ru

Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список

Газета.Ru01:56
ТАСС

Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

ТАСС01:47
РБК

Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

РБК01:59
РИА Новости

Welt: ЕС не станет вводить санкции против Лукашенко

РИА Новости03:27
КП - Беларусь

В санкционный список ЕС Лукашенко не включат - Германия, Франция и Италия против. И вот почему

КП - Беларусь03:26

Алтайских пациентов с коронавирусом всё чаще подключают к ИВЛ

Как следует из данных оперативного штаба региона на утро 3 сентября, отмечен рост тяжелобольных (121, плюс пять пациентов за последние сутки) и тех, кто находится на аппарате ИВЛ — 37 (плюс семь пациентов за последние сутки).
REGNUMвчера в 00:49
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли.
РБК03:18
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«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины

Пресс-служба «Уфы» в «Твиттере» прокомментировала гол бывшего игрока башкирской команды, полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в матче с командой Швейцарии (2:1). «Поздравляем экс-игрока „Уфы“ Александра Зинченко с победным голом за свою национальную сборную», — говорится в сообщении.
Чемпионат17:29

СК направил на проверку заявление о покушении на Навального

Москва, 4 сентября 2020, 10:31 — REGNUM Следственным комитетом России заявление сторонников Алексея Навального о возбуждении дела по факту госпитализации блогера передано для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.
REGNUM03:31
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Правительство не поддержало идею отменить транспортный налог

Кабмин составил заключение на внесенный в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога и не поддержал инициативу, сообщается в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.
Lenta.ruвчера в 04:55
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