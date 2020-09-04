Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко
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Евросоюз не станет вводить санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Die Welt. По информации издания, против ограничительных мер высказалась прежде всего Германия, ее поддержали Франция и Италия.В источнике
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