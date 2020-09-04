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РИА Новости
РИА Новости

Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко

Евросоюз не станет вводить санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Die Welt. По информации издания, против ограничительных мер высказалась прежде всего Германия, ее поддержали Франция и Италия.В источнике
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РИА Новости

Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко

РИА Новости03:27
RT на русском

Die Welt: Лукашенко не будет в санкционном списке ЕС

RT на русском03:01
Коммерсантъ

Die Welt: ЕС не введет санкции против Лукашенко из-за позиции Германии, Франции и Италии

Коммерсантъ02:46
РЕН ТВ

Кабмин ФРГ прокомментировал введение ЕС санкций против Лукашенко

РЕН ТВ07:40
РБК

Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

РБК01:59
Газета.Ru

Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список

Газета.Ru01:56
ТАСС

Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

ТАСС01:47
КП - Беларусь

В санкционный список ЕС Лукашенко не включат - Германия, Франция и Италия против. И вот почему

КП - Беларусь03:26

Германия передала запрос России по Навальному прокуратуре Берлина

Германия приняла запрос правовой помощи от генпрокуратуры России по ситуации с блогером Алексеем Навальным и передала его прокуратуре Берлина, заявила представительница минюста Германии Ариане Кайтель.
Взгляд.ру07:39
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Дело о хищении 2 млрд рублей в Севастополе дошло до суда

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора фирмы-подрядчика, обвиняемого в хищении более двух миллиардов рублей при строительстве канализационных очистных сооружений в Севастополе.
РИА Новости Крым07:54

Опального отца Сергия проверят на возможные преступления в монастыре

Ранее депутат Марченко призвал Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить сообщения о насильном удерживании людей в монастыре, в том числе детей, а также о возможных побоях и отмывании денег.
Lenta.ru04:51
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Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
REGNUM21:02
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В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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