Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
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Евросоюз не будет рассматривать санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, стало известно немецкой газете Welt. Против влючения белорусского лидера в санкционный список выступают прежде всего Германия, Франция и Италия.В источнике
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