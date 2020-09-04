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BFM.ru
BFM.ru

Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко

Евросоюз не будет рассматривать санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, стало известно немецкой газете Welt. Против влючения белорусского лидера в санкционный список выступают прежде всего Германия, Франция и Италия.В источнике
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RT на русском

Die Welt: Лукашенко не будет в санкционном списке ЕС

RT на русском03:01
Царьград

«Лукашенко может радоваться»: Die Welt раскрыла санкционную интригу. Эксперт дал прогноз

Царьград02:29
РЕН ТВ

ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список из-за позиции ФРГ

РЕН ТВ01:36
Газета.Ru

Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список

Газета.Ru01:56
ТАСС

Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

ТАСС01:47
РБК

Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

РБК01:59
РИА Новости

Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко

РИА Новости03:27
КП - Беларусь

В санкционный список ЕС Лукашенко не включат - Германия, Франция и Италия против. И вот почему

КП - Беларусь03:26

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию

Перенаправление экспортных поставок нефтепродуктов из Беларуси в обход Литвы через российские порты обсуждается сейчас Москвой и Минском, сообщил глава Минэнерго Александр Новак, которого цитирует ТАСС.
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию
Российская газетавчера в 11:49
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального были проблемы с питанием за несколько дней до госпитализации.
Коммерсантъ04:12
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На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
РИА Новости04:36

В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

По данным следствия, до декабря 2019 года гендиректор агентства Карпенко предоставил в региональное управление капитального строительства около 100 поддельных документов о выполнении строительных работ на горнолыжном курорте для их оплаты из бюджета Республики Алтай.
ТАССвчера в 06:45
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Главное учебное заведение РПЦ уходит на карантин из-за коронавируса

Московская духовная академия, главное учебное заведение РПЦ, уходит на карантин из-за коронавируса у ректора академии епископа Звенигородского Феодорита (Тихонова), сообщается на сайте учебного заведения.
Газета.Ru03:31
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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