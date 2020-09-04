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BFM.ru
BFM.ru

Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко

Евросоюз не будет рассматривать санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, стало известно немецкой газете Welt. Против влючения белорусского лидера в санкционный список выступают прежде всего Германия, Франция и Италия.В источнике
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Газета.Ru

Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список

Газета.Ru01:56
Коммерсантъ

Die Welt: ЕС не введет санкции против Лукашенко из-за позиции Германии, Франции и Италии

Коммерсантъ02:46
РБК

Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

РБК01:59
RT на русском

Die Welt: Лукашенко не будет в санкционном списке ЕС

RT на русском03:01
ТАСС

Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

ТАСС01:47
РЕН ТВ

ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список из-за позиции ФРГ

РЕН ТВ01:36
РИА Новости

Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко

РИА Новости03:27
КП - Беларусь

В санкционный список ЕС Лукашенко не включат - Германия, Франция и Италия против. И вот почему

КП - Беларусь03:26

Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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