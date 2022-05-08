В то время как многие европейские и американские дилеры, нефтяные компании и судоходные компании прекратили все контакты с операторами российского флота, греческие судовладельцы продолжали расширять свой бизнес в России, — сообщает
«Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов», — указал представитель Минобороны.