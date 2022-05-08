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Welt: Греция помогает России обойти «нефтяные» санкции Евросоюза

Обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель утверждает, что танкеры с российской нефтью продолжают заходить в европейские порты, несмотря на введенный Евросоюзом запрет.
Газета.Ru
"Нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций "Роснефть" и "Лукойл" продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты", — уточнил Ветцель.
РИА Новости
В то время как многие европейские и американские дилеры, нефтяные компании и судоходные компании прекратили все контакты с операторами российского флота, греческие судовладельцы продолжали расширять свой бизнес в России, — сообщает
 обозреватель.
News.ru
Например, в конце апреля супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть в порту Роттердама и направился в Сингапур.
РИА Новости

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