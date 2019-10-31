Политика

РИА НовостиРИА НовостиWelt: Киев получил выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой Украина названа "победителем" в борьбе против "Северного потока — 2". К такому выводу автор статьи пришел, несмотря на то что Копенгаген разрешил строительство участка газопровода на датском континентальном шельфе.
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Welt: Киев получил выгоду от задержки строительства «Северного потока - 2»

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Die Welt (Германия): с «Северным потоком — 2» Россия остается в проигрыше (Die Welt)

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Welt: Киев получил выгоду от остановки «Северного потока — 2»

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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

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Утро.ru11:37

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

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Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

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Асад назвал Трампа лучшим президентом

Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
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На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
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Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
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Карпин раскрыл проблемы «Ростова» после проигрыша «Спартаку»

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Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
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Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
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