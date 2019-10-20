Политика

Вести.RuВести.RuWelt: Путин побеждает без войны

Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер. Более чем символичным он считает то, что после приказа Трампа о выводе войск с северо-востока Сирии покидающие регион американцы, главным образом спецназовцы, встречали ехавших им навстречу россиян.
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Обозреватель Welt считает, что Путин добивается в Сирии «побед без войны»

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Взгляд.ру10:26

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Вести.Ru11:40

Немецкие СМИ: Путин добивается в Сирии «побед без войны»

Life.ru11:17
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