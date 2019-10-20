Политика
Вести.RuWelt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер. Более чем символичным он считает то, что после приказа Трампа о выводе войск с северо-востока Сирии покидающие регион американцы, главным образом спецназовцы, встречали ехавших им навстречу россиян.
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Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Planet Today 13:55
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 79 человек
Число жертв наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 79 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести, количество пострадавших приблизилось к 400, сообщает телеканал NHK.
РИА Новости 18 октября в 07:29
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти.
Нева Спорт 11:28
Происшествия
В Екатеринбурге обрушился грунт, двое рабочих оказались под завалами
В Екатеринбурге двое рабочих оказались под завалами после обрушения грунта.
Вести.Ru вчера в 23:18
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видеозапись с места прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сделанную с борта вертолета.
Ruposters.ru вчера в 08:33
Футбол
Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Спорт-Экспресс 14:32
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Общество
В Луксоре обнаружили 30 саркофагов
Египетские археологи нашли на территории некрополя Аль-Асасиф в Луксоре 30 нетронутых саркофагов с мумиями.
RT на русском 11:01
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Армия и оружие
Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером
Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.
Газета.Ru 13:03
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera 17 октября в 13:32
Общество
Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования
РБК 18 октября в 18:33
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 08:55
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42
Армия и оружие
Глава Пентагона сообщил об операции авиации США против ИГ в Сирии
Военные США намерены проводить новые операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Сирии.
РБК 16:17
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС 14:07
Политика
Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
РБК 15:07
Футбол
Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»
Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.
Газета.Ru 13:59
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Армия и оружие
Турецкая армия взяла под контроль сирийский Рас-эль-Айн
Турецкая армия взяла под контроль приграничный сирийский город Рас-эль-Айн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Al Arabiya».
Рифей-Пермь 11:12
Футбол
Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом»
RT на русском 08:42
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G
По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 05:15
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57