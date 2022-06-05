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Welt am Sonntag: санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в 5 миллиардов евро в год

Немецкие потребители газа дополнительно потеряют 5 млрд евро из-за российских санкций против Gazprom Germania и дочерних предприятий.
Экономика сегодня
Welt пишет, что переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет, так как газ будет закупаться по более высоким ценам.
РБК
Сообщается, что с середины мая один мегаватт-час природного газа обходился Германии примерно в 85 евро, тогда как стоимость российской операции не выходила за рамки 20-30 евро.
Телеканал 360°
По оценке властей ФРГ, стране необходимы дополнительные 10 миллионов кубометров газа в день.
Телеканал 360°

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