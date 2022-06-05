Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер назвал задержку с началом поставок вооружения Киеву роковым просчетом Запада, поскольку теперь это оружие не может попасть на линию фронта.
Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
4 июня в здании Крокус Сити Холла состоялось выступление Ольги Бузовой на концерте "Вот она я", на котором она расплакалась, встав на колени перед почитателями своего таланта, сообщает издание Рорсаке.