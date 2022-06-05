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Welt am Sonntag: санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в 5 миллиардов евро в год

Немецкие потребители газа дополнительно потеряют 5 млрд евро из-за российских санкций против Gazprom Germania и дочерних предприятий.
Экономика сегодня
Власти ФРГ считают, что стране нужны дополнительные 10 миллионов кубометров газа в день, что обойдется примерно в 3,5 миллиарда евро в год.
Lenta.ru
На следующий день вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что бывшие дочерние предприятия «Газпрома» больше не получают газ.
РБК
Сообщается, что с середины мая один мегаватт-час природного газа обходился Германии примерно в 85 евро, тогда как стоимость российской операции не выходила за рамки 20-30 евро.
Телеканал 360°

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