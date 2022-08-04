«Всё получилось против нашего расчёта… Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом ещё больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию», — приводит слова автора РИА Новости.