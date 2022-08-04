«Всё получилось против нашего расчёта… Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом ещё больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию», — приводит слова автора РИА Новости.
Химкинский городской суд назначил двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу американке Бриттни Грайнер наказание в виде 9 лет колонии общего режима, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что авианосной ударной группе "Рональд Рейган" приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой.