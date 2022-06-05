Украинские войска в воскресенье, 5 июня, обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметров, рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пишет РИА Новости.
По данным издания, информация о связи Блерио с правыми радикалами появилась от аккаунтов в соцсетях, принадлежащих членам неонацистской группировки Misanthropic Division (запрещенная в РФ экстремистская организация), которые охарактеризовали погибшего как «французского легионера, человека, всю свою жизнь боровшегося с большевизмом и антифашистами».