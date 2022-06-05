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Welt узнала, что санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в €5 млрд

Welt пишет, что переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет, так как газ будет закупаться по более высоким ценам.
РБК
Сообщается, что с середины мая один мегаватт-час природного газа обходился Германии примерно в 85 евро, тогда как стоимость российской операции не выходила за рамки 20-30 евро.
Телеканал 360°
Власти ФРГ считают, что стране нужны дополнительные 10 миллионов кубометров газа в день, что обойдется примерно в 3,5 миллиарда евро в год.
Lenta.ru
С октября для потребителей газа будет установлена новая надбавка для компенсации выросших расходов, уточняет газета.
РБК

Подробнее о событии

Санкции против Gazprom Germania обойдутся Германии в миллиарды евро
Вечерняя Москва22:12
В Германии посчитали ущерб от российских санкций против Gazprom Germania
Газета.Ru22:08
Welt am Sonntag: санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в 5 миллиардов евро
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Welt am Sonntag: санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в 5 миллиардов евро в год
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