с чего всё началось

В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны. Полиция заметила на рынке двух подозрительных мужчин.

Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.

Политика В Узбекистане начались выборы в парламент В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента).

Гаджеты Prology представил новую мультимедиа Prology MPV-310 имеет цифровой радиотюнер с диапазоном частот FM, и система способна запоминать до 18 станций.

Шоу-бизнес Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.

Армия и оружие NI: в США признали превосходство российской артиллерии Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.

Политика В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2» «С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.