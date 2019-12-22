Происшествия

Газета.RuГазета.RuWelt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны. Полиция заметила на рынке двух подозрительных мужчин.
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Главные новости к утру 22 декабря

Коммерсантъвчера в 22:59

В Берлине завершена операция на рождественском рынке

РИА Новостивчера в 17:15

Полиция Берлина не нашла опасного предмета на рождественской ярмарке

Эхо Москвывчера в 19:06

В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Lenta.ruвчера в 17:04

В Берлине закончили обыск на рождественском рынке

RT на русскомвчера в 16:29

Полиция Берлина не нашла опасного предмета на рождественской ярмарке

РБКвчера в 18:18

СМИ: полиция не обнаружила опасные предметы на рождественском рынке в Берлине

ТАССвчера в 16:54
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Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
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Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
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Общество

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

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ФАН вчера в 10:00
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Дни24 вчера в 13:30
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Известия вчера в 17:29
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Общество

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия 20 декабря в 19:51
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Политика

Украина обнародовала трёхсторонний протокол по газу

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины.
News.ru вчера в 06:52
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отметят Рождество в Канаде

Герцоги Сассекские встретят праздник в Канаде. Супруги устали от чрезмерного внимания журналистов, поэтому решили на время уехать из страны.
RuNews24.ru вчера в 13:31
Экономика

Цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года.
Известия 20 декабря в 13:15
Политика

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Президентские выборы пройдут в воскресенье в Хорватии.
ТАСС вчера в 16:01
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира

В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
RT на русском вчера в 15:10
Авто

В Сети показали, какой могла бы быть новая Lada Niva

Журнал «Автоброкер» опубликовал рендер независимого дизайнера, на котором изображён возможный вариант дизайна новой Lada Niva.
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В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Известия вчера в 08:17
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru вчера в 19:22
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России.
РИА Новости вчера в 06:08
Общество

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Отмечается, что продавцы пиротехники должны проходить обучение и аттестацию по безопасному обращению с товаром, при продаже грамотно консультировать покупателей, предоставлять всю необходимую информацию о товаре и его потребительских свойствах, сроках годности.
РИА Новости вчера в 23:35
Политика

Экс-депутат Рады обозвал Порошенко «тупым и ущербным существом»

Газета.Ru вчера в 21:09
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Купюры с президентом Украины начали продавать в сети

Купюры с изображением президента Украины Владимира Зеленского начали продавать в сети.
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