Происшествия

Газета.RuГазета.RuWelt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны. Полиция заметила на рынке двух подозрительных мужчин.
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«Сейчас наши коллеги задействованы на рождественской ярмарке на Брайтшайдплац и проводят эвакуацию, чтобы проверить данные о возможном подозрительном предмете»,— говорится в сообщении полиции в Twitter
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