с чего всё началось

В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны. Полиция заметила на рынке двух подозрительных мужчин.

Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

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