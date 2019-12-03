Экономика

КоммерсантъКоммерсантъWestern Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем. Они не смогли ответить, когда можно будет перевести деньги.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
Коммерсантъ01 декабря в 17:35

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Системы денежных переводов приостанавливают работу с Таджикистаном

Газета.Ru00:41

Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ

Интерфаксвчера в 03:05

Western Union и Contact заблокировали переводы в Таджикистан

Телеканал 360°вчера в 19:08

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

РБКвчера в 16:00

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Коммерсантъвчера в 16:21

«Золотая корона» назвала предложенную Таджикистаном схему переводов противозаконной

Ферганавчера в 16:41

Системы денежных переводов приостановили транзакции в Таджикистан

Эхо Москвы00:30
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Газета.Ru вчера в 23:19
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Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
РИА Новости 00:40
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru вчера в 18:03
Футбол

Мхитарян блеснул знанием итальянского языка спустя три месяца в «Роме»

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян показал блестящий прогресс в изучении итальянского языка в интервью после матча 14-го тура Серии А с "Вероной" (3:1), в котором он отметился голом.
Soccer.ru вчера в 09:01
Происшествия

Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:17
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RuNews24.ru вчера в 10:03
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Количество жертв в результате аварии с автобусом в Казахстане возросло до восьми человек.
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Футбол

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за грозненский «Ахмат», посетил баню вместе с бывшими одноклубниками.
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Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом

Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Lenta.ru вчера в 15:06
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Оренбурге

Несколько часов назад обрушился путепровод при въезде в Оренбург.
Автомобили.ру вчера в 11:47
Политика

Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов. Члены организации встретятся 3 и 4 декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие.
Коммерсантъ вчера в 20:54
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Суд Екатеринбурга арестовал сектанта за убийство сына

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 января 2020 года местного жителя по обвиняемого в убийстве своего 9-летнего сына.
Газета.Ru вчера в 07:14
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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

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Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
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Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата

Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
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Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

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Общество

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров

Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
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В Новосибирске отчим убил 5-летнюю девочку

В Новосибирске задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 5-летней падчерицы.
РЕН ТВ вчера в 06:30
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Здоровье

Более 65 миллионов россиян привились от гриппа

Более 65,59 миллиона человек сделали прививку от гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре во вторник, 3 декабря.
Вечерняя Москва вчера в 23:14
Общество

Загородняя призвала не осуждать деятельность мамы Лизы Киселевой

Уполномоченная по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя 3 декабря опубликовала на свой странице в Facebook пост поддержки мамы убитой Лизы Киселевой.
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Политика

«Ведомости»: на выборы в Госдуму могут допустить больше партий для помощи ЕР

В администрации президента обсуждается идея допустить на выборы в Госдуму 2021 года больше малых партий.
Коммерсантъ вчера в 23:56
Происшествия

Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

Личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае установлены.
ТАСС вчера в 19:15
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