Экономика
КоммерсантъWestern Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем. Они не смогли ответить, когда можно будет перевести деньги.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря. Хотя всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, прийти к консенсусу не удалось.Коммерсантъвчера в 17:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:46, Ашберн
Общество
В России к наркотикам приравняли три лекарственных препарата
В России прегабалин, тапентадол и тропикамид попали в список сильнодействующих препаратов. Соответствующее постановление вступило в силу.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Политика
ФБР увидело шпионскую угрозу в российском ПО
По данным Федерального бюро расследований (ФБР), все разработанные в РФ мобильные приложения представляют «потенциальную контрразведывательную угрозу».
Политика
Зеленский обосновал важность диалога с Путиным
Политика
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Кино
Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Армия и оружие
В ДНР испытывают новую станцию радиоэлектронной борьбы
Народная милиция самопровозглашенной ДНР сообщила об испытании новой станции радиоэлектронной борьбы, которая должна выявлять и подавлять помехи в системах связи.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Гаджеты
Компания Huawei научилась обходиться без американских чипов
Китайская компания Huawei научилась обходиться без американских чипов, избавившись от соответствующих компонентов в смартфоне Mate 30 Pro и своих базовых станциях сети связи пятого поколения.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Экономика
В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
Шоу-бизнес
Мать Собчак рассказала, почему ее дочь не живет с Богомоловым
Мать телеведущей Ксении Собчак, политик Людмила Нарусова объяснила, почему ее дочь не живет вместе со своим мужем Константином Богомоловым.
Общество
Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум
Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Здоровье
Врач назвал четыре главных врага сосудов
Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.
Культура
Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем
Политика
Зеленский отказался выполнять минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Рак легких можно распознать по рукам, выяснили специалисты из Британии. Так, в 30% случаев у онкобольных отмечается искривление пальцев рук.
Политика
Согласны в разногласии: в Лондоне начинается саммит НАТО
Эксперты полагают, что саммит можно будет назвать неплохим, если лидеры стран НАТО согласятся хотя бы с тем, что у них есть разногласия.
Политика
В Ереване памятник Грибоедову облили красной краской
Сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.