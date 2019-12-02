Экономика

КоммерсантъКоммерсантъWestern Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем. Они не смогли ответить, когда можно будет перевести деньги.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря. Хотя всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, прийти к консенсусу не удалось.
Коммерсантъвчера в 17:35

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Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

РБК16:00

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Коммерсантъ16:21

Денежные переводы из Таджикистана в Россию оказались под угрозой приостановки

Эхо Москвы06:00

«Мигрантская экономика». Остановка переводов из России ударит по жителям Таджикистана

Телеканал 360°06:37

Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России

Ведомости04:16

Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ

Интерфакс03:05

«Золотая корона» назвала предложенную Таджикистаном схему переводов противозаконной

Фергана16:41
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Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом

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В России к наркотикам приравняли три лекарственных препарата

В России прегабалин, тапентадол и тропикамид попали в список сильнодействующих препаратов. Соответствующее постановление вступило в силу.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
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Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Lenta.ru 08:56
Армия и оружие

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Народная милиция самопровозглашенной ДНР сообщила об испытании новой станции радиоэлектронной борьбы, которая должна выявлять и подавлять помехи в системах связи.
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Экономика

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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

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Газета.Ru 30 ноября в 03:40
Экономика

В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
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Мать Собчак рассказала, почему ее дочь не живет с Богомоловым

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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Врач назвал четыре главных врага сосудов

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Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.
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Согласны в разногласии: в Лондоне начинается саммит НАТО

Эксперты полагают, что саммит можно будет назвать неплохим, если лидеры стран НАТО согласятся хотя бы с тем, что у них есть разногласия.
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В Ереване памятник Грибоедову облили красной краской

Сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.
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