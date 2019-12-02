Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря. Хотя всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, прийти к консенсусу не удалось.

с чего всё началось

Системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем. Они не смогли ответить, когда можно будет перевести деньги.

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

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