Экономика
КоммерсантъWestern Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем. Они не смогли ответить, когда можно будет перевести деньги.
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с чего всё началось
Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.Коммерсантъ01 декабря в 17:35
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Эксперт рассказала, чем может обернуться ситуация с переводами в Таджикистан
Sputnik Таджикистанвчера в 23:05
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