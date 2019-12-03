Экономика

КоммерсантъКоммерсантъWestern Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем. Они не смогли ответить, когда можно будет перевести деньги.
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с чего всё началось

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