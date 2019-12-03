Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.

с чего всё началось

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.

Гаджеты Apple будет выпускать новые iPhone два раза в год Если на сегодняшний день американская компания придерживается стратегии по выпуску одного смартфона в год, то уже к момент выхода условного iPhone 13 компания начнет выпускать по два смартфона за год: в первую и во вторую половину года.

Кино Вышел трейлер фильма «Черная вдова» Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Политика Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата» Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.

Авто В России попали под отзыв 24 автомобиля Volkswagen Немецкая компания Volkswagen из-за проблем с подушками безопасности отзывает в России 24 автомобиля Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat CC.

Технологии Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.

Культура Павел Прилучный рассказал, что отдал их с Агатой Муцениеце сына в церковную школу Трейлер фильма "Союз спасения" Вместе с журналистами несколько сцен из фильма впервые смотрели исполнители главных ролей, в число которых вошли Максим Матвеев, Леонид Бичевин, Антон Шагин, Иван Янковский, Павел Прилучный, Алексей Гуськов, Игорь Петренко, а также режиссер Андрей Кравчук и продюсер Константин Эрнст.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Шоу-бизнес Лещенко отреагировал на оговорку Бузовой с его фамилией Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал оговорку Ольги Бузовой, которая допустила ошибку в его фамилии на церемонии вручения премии «Золотой хит – 2019».

Общество Bellingcat: Хангошвили убил уголовник Красиков Во вторник вышло расследование Bellingcat, в котором говорится, что человек, задержанный за убийство Хангошвили, - Вадим Красиков, бывший ключевой фигурант дела об убийстве владельца сети ресторанов и рынка в Нальчике Альберта Назранова.

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.