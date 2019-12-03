Экономика
ТАССContact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
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с чего всё началось
Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.Коммерсантъ01 декабря в 17:35
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Происшествия
Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом
Гаджеты
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Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
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Политика
Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата»
Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.
Космос
Обновлена дата запуска корабля Starliner к МКС
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Технологии
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Культура
Павел Прилучный рассказал, что отдал их с Агатой Муцениеце сына в церковную школу
Трейлер фильма "Союз спасения" Вместе с журналистами несколько сцен из фильма впервые смотрели исполнители главных ролей, в число которых вошли Максим Матвеев, Леонид Бичевин, Антон Шагин, Иван Янковский, Павел Прилучный, Алексей Гуськов, Игорь Петренко, а также режиссер Андрей Кравчук и продюсер Константин Эрнст.
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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Шоу-бизнес
Актер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию
Актер Дмитрий Певцов назвал журналиста Владимира Познера врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла.
Шоу-бизнес
Лещенко отреагировал на оговорку Бузовой с его фамилией
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал оговорку Ольги Бузовой, которая допустила ошибку в его фамилии на церемонии вручения премии «Золотой хит – 2019».
Политика
В Лондоне стартовал саммит НАТО
Саммит Североатлантического альянса стартовал сегодня в Лондоне.
Общество
Bellingcat: Хангошвили убил уголовник Красиков
Во вторник вышло расследование Bellingcat, в котором говорится, что человек, задержанный за убийство Хангошвили, - Вадим Красиков, бывший ключевой фигурант дела об убийстве владельца сети ресторанов и рынка в Нальчике Альберта Назранова.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
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Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Энергетика
Bloomberg: ОПЕК предрек конец «золотого века» сланцевой нефти
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) объявила о конце "золотого века" добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки, пишет деловое агентство Bloomberg.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Футбол
Назначены арбитры на матчи 19-го тура РПЛ
В РПЛ назвали арбитров, которые будут работать на играх 19-го тура. На трех матчах планируется задействовать видеосистему VAR.
Космос
Над спутником Юпитера зафиксировали следы водяного пара
Более двух десятилетий назад космический аппарат NASA «Галилео» обнаружил на поверхности Европы следы электропроводящей жидкости.
Авто
С 1 января в России для водителей введут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.