Экономика

ТАССТАССContact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
Коммерсантъ01 декабря в 17:35

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Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

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РИА Новости05:36

Крупные платежные системы приостановили денежные переводы в Таджикистан

Эхо Москвы04:02

Платежная система Contact возобновила переводы в Таджикистан

РБК06:22
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Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
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