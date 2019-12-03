Экономика

КоммерсантъКоммерсантъWestern Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем. Они не смогли ответить, когда можно будет перевести деньги.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
Коммерсантъ01 декабря в 17:35

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Международные системы денежных переводов приостановили транзакции в Таджикистан

Фергана02:19

Нацбанк Таджикистана прокомментировал проблемы с переводами из России

Sputnik Таджикистан01:49

Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ

Интерфаксвчера в 03:05

Western Union и Contact заблокировали переводы в Таджикистан

Телеканал 360°вчера в 19:08

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

РБКвчера в 16:00

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Коммерсантъвчера в 16:21

Системы денежных переводов приостановили транзакции в Таджикистан

Эхо Москвы00:30
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Политика

WSJ увидела в «Силе Сибири» серьёзную помеху для США

Запуск газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ начал поступать в Китай, не только укрепит связи Москвы и Пекина, но и станет помехой для Вашингтона в поставках сжиженного природного газа из США в КНР.
REGNUM 02:20
Происшествия

Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей

Газета.Ru 00:41
Политика

СК России заочно предъявил обвинение экс-депутату Рады

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему депутату Верховной рады Игорю Мосийчуку в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году.
RT на русском 02:18
Политика

Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»

РИА Новости вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Происшествия

Пассажирский автобус перевернулся под Белгородом

Пассажирский автобус перевернулся в Старооскольском городском округе Белгородской области.
ТАСС 02:12
Происшествия

Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:17
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Происшествия

Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

Личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае установлены.
ТАСС вчера в 19:15
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Финансы

Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов.
Финмаркет вчера в 02:21
Политика

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Зеленского

Как пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", Путин и Зеленский должны обсудить вопросы, которые необходимо решить до Нового года, в частности, вопросы с газом.
Реальное время 01 декабря в 19:42
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
Общество

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
Футбол

«Тренер передает нам дух победы»

Наставник старается передать нам свой дух борьбы и побед.
Известия вчера в 16:00
Общество

Сжигание отходов могут признать переработкой мусора

Эксперты полагают, что таким образом Минприроды планирует выполнить цели нацпроекта: через пять лет на утилизацию должна быть направлена треть всех российских отходов.
Эхо Москвы 00:15
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Авто

Geely привезет в РФ новый кроссовер Geely Coolray

Компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, вскоре появится на российском рынке с новым именем – Geely Coolray.
Тарантас Ньюс вчера в 02:42
Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Коммерсантъ 01:00
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Технологии

Google исполнит в Android 11 мечту многих пользователей

Компания Google в данный момент вовсю работает над следующей версией своей мобильной операционной системы — Android 11 R. Сведения об очередном отличии будущей платформы обнаружили участники сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.
iXBT.com вчера в 12:57
Политика

Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
РИА Новости 00:40
Политика

Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
REGNUM 01:55
Наука

Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки

Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Якутия 24 01 декабря в 23:58
Футбол

ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1

Футболисты московского ЦСКА на своем поле встречались в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом".
Вести.Ru вчера в 13:22
Происшествия

Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Газета.Ru вчера в 05:52
Шоу-бизнес

Лиза Пескова запустила маску с усами отца в Instagram

Первыми маску, придуманную Елизаветой, примерили сам Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка.
StarHit.ru вчера в 14:00
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