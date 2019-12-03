Экономика
RT на русскомWestern Union заявил о временной недоступности переводов в Таджикистан
Платёжные системы Western Union и Contact заявили, что трансграничные денежные переводы временно недоступны в Таджикистане.
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с чего всё началось
Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.Коммерсантъ01 декабря в 17:35
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Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
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Энергетика
ОПЕК предрекла США конец «золотого века» сланцевой нефти
"Золотой век" добычи сланцевой нефти в США завершен. Так считают министры стран Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
В СК рассказали о результатах экспертиз в деле сестёр Хачатурян
Общество
Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
Порядка половины россиян считают, что питаются правильно, чаще всего это люди старшего поколения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Общество
Хельсинки переходит на новые источники энергии
Конкурс под названием Helsinki Energy Challenge (энергетический вызов Хельсинки) призван найти решение проблемы обогрева города за счет возобновляемых источников энергии.
Политика
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру
Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Фигурное катание
Авербух назвал фаворитов финала Гран-при по фигурному катанию
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о фаворитах финала Гран-при среди женщин, передает teamrussia.pro.
Происшествия
В Москве заочно арестован ещё один участник акции 27 июля
27 июля в Москве прошёл несанкционированный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Оренбурге
Как отмечают следователи, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились фото со съемок
Съемочная картина этого года фантастического фильма "Аватар 2" полностью завершена, такое сообщение было размещено на официальном канале проекта в соцсети Twitter.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Политика
Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
Игры
Сиквел Marvel’s Spider-Man может выйти в 2021 году
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Технологии
Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
Футбол
«Галатасарай» может подписать полузащитника «Ливерпуля»
Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири зимой может сменить команду.
Футбол
Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»
Месси стал обладателем награды уже шестой раз, опередив по этому показателю португальца Криштиану Роналду (получал приз пять раз).
Здоровье
Минздрав заявил о востребованности российских медуслуг в мире
Российская медицина востребована на международном уровне, сообщил во вторник, 3 декабря, директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Сергей Муравьев в ходе пленарного заседания Национального конгресса по экспорту медуслуг.
Политика
Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным только ради защиты интересов страны.
Экономика
Кабмин одобрил идею увеличения страховой суммы вклада в ряде случаев
Правительство России одобрило законопроект об увеличении в ряде случаев страховой суммы вкладчиков с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии
Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Музыка