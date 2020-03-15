Технологии

РИА НовостиРИА НовостиWhatsApp объявила о запуске новой функции

WhatsApp запускает новую функции, позволяющей активировать автоматическое удаление сообщений. Об этом сообщается на сайте разработчиков.
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В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений

3DNewsвчера в 08:22

WhatsApp добавит функцию автоматического удаления переписки

Live2401:29

WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений

Известиявчера в 17:59

WhatsApp позволит автоматически удалять сообщения

Московский Комсомолецвчера в 19:50

Заметая следы: сообщения в WhatsApp начнут самоуничтожаться

РЕН ТВвчера в 20:08

WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения

Sibnet Новостивчера в 10:34

WhatsApp объявила о запуске новой функции

РИА Новости04:08
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Биатлон

Йоханнес Бё выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/20 и стал обладателем Большого хрустального глобуса.
News.ru вчера в 10:11
Единоборства

Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

РИА Новости 00:58
Транспорт

РЖД временно отменит поезда на Украину и в Молдавию

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса.
Известия 04:37
Здоровье

В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Вечерние Ведомости 04:38
Общество

Экономист из J.P. Morgan предсказал волну дефолтов в ряде стран

Сразу несколько стран в ближайшее время могут объявить дефолт, заявил эксперт J.P. Morgan Дэвид Стаббс.
Газета.Ru 04:10
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс 13 марта в 08:33
Происшествия

В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
ТАСС 04:54
Армия и оружие

США сокращают присутствие на учениях в Европе из-за коронавируса

США сокращают число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12 марта в 12:46
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения» стал самым просматриваемым

Группа выступит в Роттердаме с композицией «Uno». В Сети был размещен клип группы «Little Big» на песню «Uno».
Оka.fm вчера в 07:00
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном проведут лето вместе с Елизаветой II

Стало известно, какие планы на лето у принца Гарри и его семьи.
Grazia 04:41
Теннис

Футболист «Ромы» рассказал об ограничениях из-за коронавируса

Полузащитник римского футбольного клуба «Рома» Джастин Клюйверт рассказал, как он проводит свой карантин из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 03:49
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга»

ГЛАС.RU вчера в 02:11
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

«Йокерит» принял решение не участвовать в плей-офф КХЛ из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru вчера в 17:30
Путешествия

Курортный сбор в Сочи заплатили менее половины туристов

Разница в 2,6 млн туристов Администрация Сочи при подсчете приезжающих сопоставляет данные гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала, статистика учитывает также тех, кто приезжает в Сочи на экскурсию на один день без ночевки, и льготников, которые по закону не платят курортный сбор, объяснил Доморат разницу показателей.
РБК 03:00
Общество

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Известия 00:30
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform 13 марта в 11:33
Энергетика

«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне

Как отмечается в материале, "нефтяная война" между Саудовской Аравией и Россией отрицательно скажется не только на шансах Дональда Трампа переизбраться на пост президента, но и на недавно приобретенном США статусе экспортера черного золота.
РИА Новости 13 марта в 10:04
Здоровье

Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
РИА Новости 03:13
Кино

Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине

Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
АСТВ вчера в 21:14
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК вчера в 01:11
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Происшествия

В Иркутской области арестовали обвиняемого в убийстве ребенка

Суд в Иркутской области арестовал обвиняемого в убийстве четырехлетней девочки, которое было совершено в 2004 году.
ТАСС 01:36
Здоровье

В Кузбассе рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

Как рассказала первый замначальника департамента охраны и здоровья Кузбасса Елена Зеленина, подтверждение положительного теста на коронавирус было получено из научно-производственного объединения «Вектор».
ВашГород.ру вчера в 22:25
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Армия и оружие

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
ТАСС вчера в 17:01
Политика

В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом

Москва, 14 марта 2020, 17:41 — REGNUM В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM вчера в 10:41
Общество

Минстрой предложил новый порядок взыскания задолженности по ЖКУ

Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском 03:06
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru вчера в 01:00
Политика

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости вчера в 11:25
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости вчера в 00:01
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