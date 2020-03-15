WhatsApp запускает новую функции, позволяющей активировать автоматическое удаление сообщений. Об этом сообщается на сайте разработчиков.

Общество Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.

Путешествия Курортный сбор в Сочи заплатили менее половины туристов Разница в 2,6 млн туристов Администрация Сочи при подсчете приезжающих сопоставляет данные гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала, статистика учитывает также тех, кто приезжает в Сочи на экскурсию на один день без ночевки, и льготников, которые по закону не платят курортный сбор, объяснил Доморат разницу показателей.

Кино Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.

Энергетика «Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне Как отмечается в материале, "нефтяная война" между Саудовской Аравией и Россией отрицательно скажется не только на шансах Дональда Трампа переизбраться на пост президента, но и на недавно приобретенном США статусе экспортера черного золота.

Здоровье Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.

Кино Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Здоровье В Кузбассе рассказали о состоянии зараженных коронавирусом Как рассказала первый замначальника департамента охраны и здоровья Кузбасса Елена Зеленина, подтверждение положительного теста на коронавирус было получено из научно-производственного объединения «Вектор».

Армия и оружие Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.