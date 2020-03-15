Технологии
РИА НовостиWhatsApp объявила о запуске новой функции
WhatsApp запускает новую функции, позволяющей активировать автоматическое удаление сообщений. Об этом сообщается на сайте разработчиков.
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Биатлон
Йоханнес Бё выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/20 и стал обладателем Большого хрустального глобуса.
Единоборства
Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
Транспорт
РЖД временно отменит поезда на Украину и в Молдавию
Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса.
Здоровье
В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Общество
Экономист из J.P. Morgan предсказал волну дефолтов в ряде стран
Сразу несколько стран в ближайшее время могут объявить дефолт, заявил эксперт J.P. Morgan Дэвид Стаббс.
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Происшествия
В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса
Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
Армия и оружие
США сокращают присутствие на учениях в Европе из-за коронавируса
США сокращают число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения» стал самым просматриваемым
Группа выступит в Роттердаме с композицией «Uno». В Сети был размещен клип группы «Little Big» на песню «Uno».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном проведут лето вместе с Елизаветой II
Стало известно, какие планы на лето у принца Гарри и его семьи.
Теннис
Футболист «Ромы» рассказал об ограничениях из-за коронавируса
Полузащитник римского футбольного клуба «Рома» Джастин Клюйверт рассказал, как он проводит свой карантин из-за пандемии коронавируса.
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга»
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
«Йокерит» принял решение не участвовать в плей-офф КХЛ из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Путешествия
Курортный сбор в Сочи заплатили менее половины туристов
Разница в 2,6 млн туристов Администрация Сочи при подсчете приезжающих сопоставляет данные гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала, статистика учитывает также тех, кто приезжает в Сочи на экскурсию на один день без ночевки, и льготников, которые по закону не платят курортный сбор, объяснил Доморат разницу показателей.
Общество
Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд
Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
Энергетика
«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
Как отмечается в материале, "нефтяная война" между Саудовской Аравией и Россией отрицательно скажется не только на шансах Дональда Трампа переизбраться на пост президента, но и на недавно приобретенном США статусе экспортера черного золота.
Здоровье
Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
Кино
Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине
Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Происшествия
В Иркутской области арестовали обвиняемого в убийстве ребенка
Суд в Иркутской области арестовал обвиняемого в убийстве четырехлетней девочки, которое было совершено в 2004 году.
Здоровье
В Кузбассе рассказали о состоянии зараженных коронавирусом
Как рассказала первый замначальника департамента охраны и здоровья Кузбасса Елена Зеленина, подтверждение положительного теста на коронавирус было получено из научно-производственного объединения «Вектор».
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Армия и оружие
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
Политика
В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом
Москва, 14 марта 2020, 17:41 — REGNUM В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
Минстрой предложил новый порядок взыскания задолженности по ЖКУ
Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Здоровье