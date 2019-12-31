Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Как указано в блоге компании, это произойдет с 1 февраля 2020 года.

Происшествия В Майами найден мертвым российский пилот В Майами (штат Флорида, США) возле одного из отелей обнаружили мертвым российского пилота, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Политика Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.

Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.

Политика Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.

Наука Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.

Происшествия Убивавшему людей участковому из Петербурга дали пожизненный срок Колпинский районный суд вынес приговор в отношении Сергея Крохина — бывшего участкового, которой вместе с бандой черных риелторов убивал людей ради квартир.

Политика Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.

Энергетика «Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.

Политика В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.

Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».