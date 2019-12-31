Технологии

Lenta.ruLenta.ruWhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Как указано в блоге компании, это произойдет с 1 февраля 2020 года.
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Эксперт назвал изменения в работе WhatsApp «плохой историей»

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Сервис WhatsApp с 31 декабря отключится на ряде мобильных устройств

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Эксперт оценил предстоящую остановку работы WhatsApp на ряде устройств

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Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие виды вооружения

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В Майами найден мертвым российский пилот

В Майами (штат Флорида, США) возле одного из отелей обнаружили мертвым российского пилота, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.
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Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
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Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
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Убивавшему людей участковому из Петербурга дали пожизненный срок

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МР7.ру вчера в 07:09
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Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
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Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

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Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России

Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России.
Lenta.ru 05:38
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Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 08:56
Общество

В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку

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Газета.Ru 09:42
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Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Общество

Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

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РБК 08:41
Политика

В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
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Газета.Ru 07:40
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В Сети появилось видео новогоднего обращения Путина

В Сети появилось видео новогоднего обращения президента России Владимира Путина к россиянам.
РБК 10:10
Общество

В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след

Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи.
Lenta.ru 09:55
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Европе предрекли климатическую катастрофу

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В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК вчера в 01:58
Наука

Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий

РЕН ТВ 28 декабря в 22:04
Авто

В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
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Газета.Ru 28 декабря в 21:06
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Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы

Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 06:33
Политика

Между Украиной и Словакией подписано соглашение по газу

Соглашение по газу подписано между газовыми операторами Украины и Словакии, сообщили 31 декабря в пресс-службе оператора ГТС Украины.
REGNUM 08:56
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