Технологии
Lenta.ruWhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Как указано в блоге компании, это произойдет с 1 февраля 2020 года.
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Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие виды вооружения
Происшествия
В Майами найден мертвым российский пилот
В Майами (штат Флорида, США) возле одного из отелей обнаружили мертвым российского пилота, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Политика
Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм
Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
Наука
Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена
Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Происшествия
Убивавшему людей участковому из Петербурга дали пожизненный срок
Колпинский районный суд вынес приговор в отношении Сергея Крохина — бывшего участкового, которой вместе с бандой черных риелторов убивал людей ради квартир.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Политика
Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде
Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
Политика
Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России
Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Общество
В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку
В одном из ЗАГСов Петергофа отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает "Фонтанка.ру".
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Общество
Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»
Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
Политика
В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Шоу-бизнес
Бузова презентовала клип на песню «Мандаринка»
Футбол
Глушаков: пошел этот 2019 год в баню
Хавбек, подводя итоги 2019 года, сравнил его с кардиограммой сердца.
Общество
В Сети появилось видео новогоднего обращения Путина
В Сети появилось видео новогоднего обращения президента России Владимира Путина к россиянам.
Общество
В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след
Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи.
Общество
Европе предрекли климатическую катастрофу
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Наука
Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за неуважение гимна России
Происшествия
Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы
Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Политика
Между Украиной и Словакией подписано соглашение по газу
Соглашение по газу подписано между газовыми операторами Украины и Словакии, сообщили 31 декабря в пресс-службе оператора ГТС Украины.