Гаджеты
Lenta.ruWhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Как указано в блоге компании, это произойдет с 1 февраля 2020 года.
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Политика
Зеленский: $7 млрд получит Украина от транзита газа
Перспективный доход Украины от продления транзита российского газа составит минимум $7 млрд, заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.
Политика
Премьер-министр Польши обвинил президента РФ в сознательной лжи
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ответил на заявление главы РФ Владимира Путина, который высказался о деятельности посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, назвав его сволочью и антисемитской свиньёй.
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В рекламе показали новые умные часы Xiaomi Watch Color
В социальной сети Twitter автор странички AndroidSaint опубликовал рекламный ролик новых Xiaomi Watch Color.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Политика
Смерть Ельцина давала России дорогу в НАТО
Статус "ассоциированного" члена НАТО не давал гарантии, что в случае нападения противника, остальные участники альянса придут на помощь.
Общество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Политика
Вовк, Николаев и Жилин получили звания народных артистов России
Телеведущая Ангелина Вовк, музыкант Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев удостоены званий народных артистов России.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Новогоднюю программу с Путиным и Киркоровым высмеял Шнуров
Происшествия
Летевший в Пермь самолет внепланово сел в Екатеринбурге
Ранее пассажирский самолет, рейса Новосибирск-Москва, экстренно сел из-за проблем с двигателем.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
Владыка Пантелеимон перед уходом уволил строптивого священника
Сочувствующие отцу Александру священнослужители и прихожане считают, что решение владыки Пантелеимона можно оспорить.
Происшествия
Пассажиры норильского автобуса попали в снежную ловушку
Первоначально появилась информация, что автобус заглох на дороге во время шторма, а пассажиры попали в снежную ловушку.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Экономика
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Политика
Ровно 20 лет назад Путин стал президентом России
Ровно 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, президент России Борис Ельцин объявил об уходе с поста главы государства.
Происшествия
В Коми собаки откопали труп без головы, сообщили СМИ
В Республике Коми собаки нашли обезглавленный труп мужчины, сообщает "Коми Онлайн". По данным портала, животные раскопали тело в снегу.
Шоу-бизнес
Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей
Наследство Галины Волчек, скончавшейся в Москве 26 декабря, оценили в 50 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Здоровье
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год
Люди провожают старый год, потом встречают новый, вопрос только в том, какое количество алкоголя они употребляют в процессе.
Спорт
Лыжник Клебо высказался о решении конкурента сняться с «Тур де Ски»
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года в лыжных гонках норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился мнением о решении соотечественника Эмиля Иверсена сняться с "Тур де Ски".
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде
Поединок завершился в первом раунде нокаутом. Отметим, что для Джексона этот нокаут стал первым за 14 лет.