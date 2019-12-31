Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Как указано в блоге компании, это произойдет с 1 февраля 2020 года.

Политика Зеленский: $7 млрд получит Украина от транзита газа Перспективный доход Украины от продления транзита российского газа составит минимум $7 млрд, заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

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