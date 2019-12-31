Гаджеты

Lenta.ruLenta.ruWhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Как указано в блоге компании, это произойдет с 1 февраля 2020 года.
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