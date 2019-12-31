Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Как указано в блоге компании, это произойдет с 1 февраля 2020 года.

Политика Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.

Политика СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.

Политика Путин впервые за шесть лет поздравил президента Украины с Новым годом Российский лидер ни разу не поздравил с Новым годом пятого президента Украины Петра Порошенко, занимавшего этот пост с 7 июня 2014-го по 20 мая 2019 года.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Политика Границу с Крымом пытались пересечь два украинца На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Путин поздравил россиян с Новым годом Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.

Происшествия В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".

Космос Что 2020 нам готовит? В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.

Хоккей Швеция — Словакия 0:0 (1-й период) Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.

Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.