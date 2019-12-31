Технологии

Lenta.ruLenta.ruWhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Как указано в блоге компании, это произойдет с 1 февраля 2020 года.
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WhatsApp прекращает поддержку Windows Phone и ряда старых версий Android

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СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
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Границу с Крымом пытались пересечь два украинца

На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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По словам 78-летнего Риди, агентство сделало большой шаг вперед. Особенно глава организации выделил допинговый кризис в России.
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Появилось видео задержания россиян, готовивших теракты в Петербурге

Телеканал RT опубликовал видео, как сотрудники ФСБ проводят задержание двух россиян, которые подозреваются в подготовке терактов в Санкт-Петербурге.
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Украинские военные, освобожденные в рамках обмена пленными в Донбассе, получили восстановленные документы, удостоверяющие пребывание на службе в вооруженных силах Украины, сообщили в министерстве обороны.
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Что 2020 нам готовит?

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Швеция — Словакия 0:0 (1-й период)

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Суд добавил 12,5 лет к пожизненному сроку бывшего участкового Сергея Крохина, руководившего бандой "черных риелторов" - до этого он отбывал наказание в колонии особого режима за шесть убийств, но позже признался еще в четырех эпизодах.
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