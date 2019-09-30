Гаджеты
Lenta.ruWhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
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Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Авто
Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге
«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ 09:07
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
РИА Новости 10:19
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Политика
В Кремле планируют отправить в отставку губернатора Иркутской области
В Кремле собираются отправить в досрочную отставку главу Иркутской области Сергея Левченко, о чем РБК проинформировали три собеседника, приближенные к администрации президента.
Капитал страны 05:53
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Кино
В США объявили, что в день выхода «Джокера» будут охранять кинотеатры
В полиции Лос-Анджелеса заявили, что будут патрулировать кинотеатры в день выхода драмы "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, которая выходит в США 4 октября, сообщает The Sun.
РИА Новости 28 сентября в 11:16
Армия и оружие
Армия России начала получать новейшие танки Т-90М
Закупку для сухопутных войск модифицированных танков Т-90М подтвердил главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков 30 сентября в интервью газете «Красная звезда».
Красная весна вчера в 22:13
Здоровье
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина
На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
Российская газета 09:33
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 30 сентября – 4 октября
Представляем точный гороскоп для всех знаков Зодиака, который позволит вам избежать многих проблем.ОВЕН Из-за вашего эгоизма, проявленного в прошлом, теперь может наступить одиночество.
Алтайская правда вчера в 20:30
Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Армия и оружие
В России стартовал осенний призыв
В России стартовал осенний призыв на службу в армии, ее ряды должны пополнить около 132 тыс. человек.
РБК 18:19
Политика
В ПАСЕ решили провести дебаты по московским протестным акциям
Политическая группа «Альянс либералов и демократов за Европу» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила с инициативой провести дебаты об акциях протеста в Москве в период выборной кампании в Мосгордуму летом этого года.
Комсомольская правда 09:46
Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский прокат
Газета.Ru 10:37
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Армия и оружие
США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе
Угроза со стороны России и Китая в космической сфере усиливается, заявил заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй.
Взгляд.ру 17:53
Политика
В Кремле назвали условия публикации стенограмм бесед Путина и Трампа
Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании".
ТАСС 09:21
Кино
Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов
«Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.
News.ru 05:36
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Skoda, вероятно, в связи с новым положением дел сократит количество премиум-опций в своих будущих автомобилях и направит все силы на завоевание Восточной Европы, где долю рынка у "чешки" отняли Dacia, Hyundai и Kia.
Российская газета 09:00
Общество
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
29 сентября в Дагестане в самом древнем городе Дербент прошла многотысячная свадьба. В этот день в брак вступили сразу 30 пар.
Голос степи 02:01
Происшествия
На Сахалине 15-летняя воспитанница интерната умерла от ожогового шока
15-летняя воспитанница дома-интерната умерла от ожогового шока в одной из больниц Сахалина.
РЕН ТВ 18:11
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК 11:28
Армия и оружие
Авианосец ВМС США попал в окружение китайских кораблей
Авианосец ВМС США "Рональд Рейган", который вошел в акваторию Южно-Китайского моря для повышения милитаризации региона, а также демонстрации военной силы Соединенных штатов, попал в окружение пяти военных кораблей Китая.
Капитал страны вчера в 05:14
Футбол
Сборная Грузии по регби устроила скандал из-за песни Валерия Меладзе
Актуальные Новости 08:40