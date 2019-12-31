Технологии
Газета.RuWhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
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Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Авто
Jaguar Land Rover рассказал о новых моделях для России
Jaguar Land Rover рассказал о «виртуальной» электронике в интерьере Новый Jaguar F-Type уже доступен для заказа в нашей стране.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Интернет
Хакеры из КНДР похитили данные Microsoft
В Microsoft уверены, что хакерскую атаку совершила группа киберпреступников из Северной Кореи.
Происшествия
Сотрудников санатория в Красноярске отстранили из-за оскорблений детей
Экономика
В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Общество
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк
Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Футбол
«Спартак» выпустит капсульную ретро-коллекцию одежды в 2020 году
Как стало известно Sport24, московский «Спартак» в 2020 году планирует выпуск капсульной ретро-коллекции одежды.
Кино
Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра
Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Кино
Новый «Доктор Стрэндж» будет вдохновлен фильмами 1980-х
Шоу-бизнес
Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен
Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
Политика
Кьеза назвал Путина самым трезвым аналитиком происходящего в мире
Известный общественный деятель, итальянский журналист и экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза рассказал, что российскому президенту Владимиру Путину в течение многих лет приходится иметь дело с недоговороспособными руководителями Запада.
Космос
Что 2020 нам готовит?
В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Политика
Кремль назвал главную неудачу года
В Кремле низкий рост ВВП назвали главной неудачей 2019 года.
Политика
Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики
США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Общество
Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая
Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Происшествия
В Майами найден мертвым российский пилот
В Майами (штат Флорида, США) возле одного из отелей обнаружили мертвым российского пилота, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя
Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Происшествия
В Екатеринбурге экстренно сел самолёт из-за проблем с двигателем
Здоровье
Петербургский невролог: Бессонные ночи в праздники вредят и мозгу, и фигуре
По словам врача, даже у одной ночи без сна может быть длительный побочный эффект.
Политика
В Крыму задержали двух украинцев
При попытке незаконного пересечения российско-украинской границы задержаны два гражданина Украины, говорится в сообщении крымского погрануправление ФСБ России.