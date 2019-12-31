Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Общество Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Кино СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.

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Происшествия На южном берегу Крыма загорелись четыре здания Четыре рядом стоящих здания горят в поселке Симеиз (Ялтинский регион), площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщил помощник начальника главка МЧС России по Республике Крым Антон Охременко.

Политика Эрдоган спешит к отправке военных в Ливию Несколько дней назад Эрдоган заявил, что парламент проголосует за отправку турецких военных в Ливию 8 или 9 января.