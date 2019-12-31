Технологии
Газета.RuWhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
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Экономика
Субъекты МСП могут быть освобождены от сдачи налоговых деклараций
Предполагается, что инициатива освободит от подачи налоговых деклараций около 1,2 млн представителей малого и среднего бизнеса.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Энергетика
Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»
Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит российского природного газа через территорию Украины предполагает принцип "качай или плати".
Кино
«Иронию судьбы» покажут в HD-качестве в новогоднюю ночь
Культовый советский фильм с четкими деталями и яркими цветами покажут в новогоднюю ночь.
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Общество
Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются
Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Суд в Словакии вынес приговор по делу об убийстве журналиста Куцака
Суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который нанял киллеров для убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кино
Как и зачем Netflix экранизировал сагу Анджея Сапковского «Ведьмак»
Под руку подпалась сага польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Политика
Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Общество
Россия вводит ограничения на ввоз продукции аквакультуры из Китая
Россельхознадзор сообщил, что вводит временные ограничительные меры на ввоз аквакультуры со всех предприятий Китая, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Происшествия
На южном берегу Крыма загорелись четыре здания
Четыре рядом стоящих здания горят в поселке Симеиз (Ялтинский регион), площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщил помощник начальника главка МЧС России по Республике Крым Антон Охременко.
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Политика
Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству
На Камчатке уже наступил Новый год, президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Футбол
Семак поздравил россиян с наступающим Новым годом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Футбол
Клопп хочет продления контракта с Лалланой, чтобы игрок не ушёл из «Ливерпуля» бесплатно
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может в скором времени продлить контракт с клубом, истекающий летом 2020 года.
Политика
Эрдоган спешит к отправке военных в Ливию
Несколько дней назад Эрдоган заявил, что парламент проголосует за отправку турецких военных в Ливию 8 или 9 января.
Общество
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Хоккей
Тренер Чехии: даже не говорите, что будет, если Россия выиграет в овертайме
Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Футбол
Радимов предрек Кокорину статус лучшего нападающего России
Наставник «Зенита-2» добавил, что готов поспорить, что в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин забьет больше голов, чем любой другой футболист.