Технологии

Газета.RuГазета.RuWhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
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WhatsApp прекращает поддержку Windows Phone и ряда старых версий Android

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Эксперт оценил предстоящую остановку работы WhatsApp на ряде устройств

Известия04:43
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Субъекты МСП могут быть освобождены от сдачи налоговых деклараций

Предполагается, что инициатива освободит от подачи налоговых деклараций около 1,2 млн представителей малого и среднего бизнеса.
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Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
РИА Новости 03:53
Энергетика

Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит российского природного газа через территорию Украины предполагает принцип "качай или плати".
Вести.Ru вчера в 18:43
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«Иронию судьбы» покажут в HD-качестве в новогоднюю ночь

Культовый советский фильм с четкими деталями и яркими цветами покажут в новогоднюю ночь.
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Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»

Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
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Общество

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Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Происшествия

Суд в Словакии вынес приговор по делу об убийстве журналиста Куцака

Суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который нанял киллеров для убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой.
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Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

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Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Кино

Как и зачем Netflix экранизировал сагу Анджея Сапковского «Ведьмак»

Под руку подпалась сага польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».
Страницы Воронежской культуры 29 декабря в 02:15
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
РИА Новости 05:41
Кино

СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости 03:17
Политика

Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru 06:12
Общество

Россия вводит ограничения на ввоз продукции аквакультуры из Китая

Россельхознадзор сообщил, что вводит временные ограничительные меры на ввоз аквакультуры со всех предприятий Китая, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:57
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело вчера в 05:37
Происшествия

На южном берегу Крыма загорелись четыре здания

Четыре рядом стоящих здания горят в поселке Симеиз (Ялтинский регион), площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщил помощник начальника главка МЧС России по Республике Крым Антон Охременко.
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Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

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В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

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Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству

На Камчатке уже наступил Новый год, президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
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Футбол

Семак поздравил россиян с наступающим Новым годом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил россиян с наступающим Новым годом.
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
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Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

Вести.Ru 01:11
Футбол

Клопп хочет продления контракта с Лалланой, чтобы игрок не ушёл из «Ливерпуля» бесплатно

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может в скором времени продлить контракт с клубом, истекающий летом 2020 года.
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Политика

Эрдоган спешит к отправке военных в Ливию

Несколько дней назад Эрдоган заявил, что парламент проголосует за отправку турецких военных в Ливию 8 или 9 января.
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Общество

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом.
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Тренер Чехии: даже не говорите, что будет, если Россия выиграет в овертайме

Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки.
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20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке

Газета.Ru 02:27
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Радимов предрек Кокорину статус лучшего нападающего России

Наставник «Зенита-2» добавил, что готов поспорить, что в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин забьет больше голов, чем любой другой футболист.
АБН 01:26
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