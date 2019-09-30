Гаджеты
Газета DAILYМессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Отмечается, что пользователям iOS 8 можно обновится до новой версии ОС, чтобы пользоваться WhatsApp.
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Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
РИА Новости 29 сентября в 10:57
Политика
МИД разочаровала реакция НАТО на предложение о ракетном моратории
Реакция Североатлантического альянса на предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности разочаровывает, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Взгляд.ру 02:39
Авто
Toyota Camry получила полный привод
Полноприводная Camry создана по запросу покупателей, которые проживают в северных или горных районах Японии, поэтому полный привод в такой версии премиальной 4-дверки будет задействоваться исключительно при старте, а затем при достижении скорости в 10 км/ч будет автоматически деактивироваться.
Daily-Motor.Ru вчера в 08:38
Общество
В РФ изменились правила приема на работу
Россиянам, которые устраиваются на работу, теперь необходимо будет предъявлять новый документ — электронное уведомление из Пенсионного фонда.
Planet Today вчера в 03:54
Общество
Москва достигла «барического дна»
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
Lenta.ru 02:21
Финансы
За сентябрь украинская гривна укрепилась к доллару США на 4,6%
Эксперты прогнозируют, что на нынешней неделе (30 сентября — 4 октября) на Украине ожидается дальнейшее снижение курса доллара, до отметки примерно 23,8 грн за 1 доллар.
REGNUM вчера в 03:19
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» запечатлела барстеры в центре Галактики
3DNews 28 сентября в 02:03
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Армия и оружие
В Пекине в честь 70-летия КНР прошел военный парад
В Китае отмечают семидесятилетие образования КНР. По случаю праздника в Пекине прошел военный парад, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 00:35
Общество
Детские онкологи центра Блохина угрожают уволиться в полном составе
Национальный исследовательский медцентр имени Н. Н. Блохина может лишиться детских онкологов. Все врачи написали заявления об увольнении.
Gazeta.SPb вчера в 11:49
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября 2019 года будут проиндексированы на 6,3% пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков.
ФАН вчера в 03:40
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
Гаджеты
В РФ почти распродали самые дорогие модели нового iPhone
На складе российского интернет-магазина Apple закончились iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, пишет газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Интерфакс 29 сентября в 20:17
Политика
Пушков: Трамп обидится на Зеленского из-за отказа в расследовании
Член Совета Федерации Алексей Пушков попытался предугадать реакцию президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на отказ украинского лидера Владимира Зеленского проводить расследование "по делу Байдена".
Аргументы недели 02:32
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Кино
Дэниел Крейг рассказал о завершении съемок бондианы «Не время умирать»
iReactor вчера в 23:42
Спорт
Украинка Могучих объяснила отказ бороться с Ласицкене за золото чемпионата мира
18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих прокомментировала отказ от продолжения борьбы за золото чемпионата мира в Дохе в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Чемпионат вчера в 17:04
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Авто
Озвучены цены и комплектации нового Toyota RAV4
Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 02:50
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
РИА Новости вчера в 10:19
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° вчера в 07:49
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Общество
В Приморье заработал новый кассационный суд
Всего в России создано девять подобных судов и пять апелляционных судов общей юрисдикции.
REGNUM 02:31
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru вчера в 20:02
Политика
Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией
Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 02:02
Общество
Большинство граждан оплачивают такси наличными
Две трети пассажиров такси до сих пор оплачивают поездки наличными. 54% не знают о праве потребовать чек у водителя.
Коммерсантъ 02:43
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09