Гаджеты
КоммерсантъWhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах
Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС). У пользователей не будет возможности создать новый аккаунт на указанных ОС, а также повторно подтвердить существующие аккаунты.
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Общество
Налоговая служба выявила новый вид мошенничества
О мошенничестве с фальшивыми уведомлениями о налогах сообщили в Федеральной налоговой службе, передаёт РБК.
REGNUM 20:48
Общество
В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.
РИА Новости 19:07
Армия и оружие
«Тайфун» под Москвой
В октябре 1941 года недоучившихся курсантов подняли по боевой тревоге и направили на защиту Москвы с южного направления.
Вечерняя Москва вчера в 04:59
Политика
Награду ЧВК Вагнера нашли в сюжете «Вестей недели» про россиян в ЦАР
В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» показали специальный репортаж Александра Рогаткина из Центральноафриканской Республики (ЦАР).
News.ru 10:24
Авто
Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок
Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom вчера в 02:48
Культура
Ксения Собчак прокомментировала разногласия с Первым каналом
Представители Первого канала отрицают отмену шоу с Собчак в роли ведущей. При этом точная дата дебюта Ксении не называется.
StarHit.ru 13:00
Авто
Россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин
Объем сделок по продаже автомобилей по трейд-ин вырос в России до трети рынка. Об этом «Известиям» сообщили крупнейшие автодилеры.
Известия 18:22
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Выяснилось, что владелец лейбла Тимати и генеральный директор Павел Курьянов намерены запретить исполнителю петь песни, записанные в период сотрудничества с Black Star, а также использовать псевдоним L’One.
Телепрограмма 28 сентября в 04:12
Политика
Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили в Париже
Ширак умер 26 сентября в кругу семьи. Он — 22-й президент Франции, в этой должности он проработал с 1995 по 2007 год.
РБК 10:04
Армия и оружие
Новейший МРК «Ингушетия» вышел на испытания в Чёрное море
Новейший малый ракетный корабль «Ингушетия» вышел на заводские ходовые испытания в Чёрное море, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
RT на русском 07:44
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила.
Вести.Ru 17:27
Авто
Эту ошибку совершает зимой каждый водитель
Оказалось, ежедневное отогревание мотора авто перед началом движения зимой буквально «убивает» двигатель.
Deita.ru 00:30
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° 07:49
Культура
Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»
Народные новости 16:11
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Общество
Зарплаты бюджетников увеличиваются на 4,3%
В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс 17:57
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина устроила модное дефиле
Дочь Пугачевой и Галкина устроила модное дефиле Лиза Галкина решила организовать модный показ для своего папы прямо не выходя из шикарного замка.
Экспресс газета 14:10
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Армия и оружие
МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии
Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Коммерсантъ 13:00
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03