Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъWhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах

Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС). У пользователей не будет возможности создать новый аккаунт на указанных ОС, а также повторно подтвердить существующие аккаунты.
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WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах

РБК19:28

WhatsApp станет недоступен для некоторых пользователей

РИА Новости18:27

WhatsApp прекращает поддержку устройств на базе iOS 8 и Android Gingerbread

3DNews06:26

WhatsApp прекратит поддержку мессенджера на старых смартфонах

Rambler News Service09:29

WhatsApp перестанет поддерживать устревшие мобильные ОС

News.ru08:59

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Lenta.ru12:42

Недостаточно новые смартфоны лишатся популярного мессенджера. WhatsApp урезает поддержку Android, iOS и Windows Phone

iXBT.com04:58
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Общество

Налоговая служба выявила новый вид мошенничества

О мошенничестве с фальшивыми уведомлениями о налогах сообщили в Федеральной налоговой службе, передаёт РБК.
REGNUM 20:48
Общество

В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением

По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.
РИА Новости 19:07
Армия и оружие

«Тайфун» под Москвой

В октябре 1941 года недоучившихся курсантов подняли по боевой тревоге и направили на защиту Москвы с южного направления.
Вечерняя Москва вчера в 04:59
Политика

Награду ЧВК Вагнера нашли в сюжете «Вестей недели» про россиян в ЦАР

В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» показали специальный репортаж Александра Рогаткина из Центральноафриканской Республики (ЦАР).
News.ru 10:24
Авто

Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок

Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom вчера в 02:48
Культура

Ксения Собчак прокомментировала разногласия с Первым каналом

Представители Первого канала отрицают отмену шоу с Собчак в роли ведущей. При этом точная дата дебюта Ксении не называется.
StarHit.ru 13:00
Авто

Россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин

Объем сделок по продаже автомобилей по трейд-ин вырос в России до трети рынка. Об этом «Известиям» сообщили крупнейшие автодилеры.
Известия 18:22
Происшествия

В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Футбол

Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»

Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Музыка

Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни

Выяснилось, что владелец лейбла Тимати и генеральный директор Павел Курьянов намерены запретить исполнителю петь песни, записанные в период сотрудничества с Black Star, а также использовать псевдоним L’One.
Телепрограмма 28 сентября в 04:12
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru 10:19
Политика

Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили в Париже

Ширак умер 26 сентября в кругу семьи. Он — 22-й президент Франции, в этой должности он проработал с 1995 по 2007 год.
РБК 10:04
Армия и оружие

Новейший МРК «Ингушетия» вышел на испытания в Чёрное море

Новейший малый ракетный корабль «Ингушетия» вышел на заводские ходовые испытания в Чёрное море, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
RT на русском 07:44
Музыка

Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста

Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила.
Вести.Ru 17:27
Авто

Эту ошибку совершает зимой каждый водитель

Оказалось, ежедневное отогревание мотора авто перед началом движения зимой буквально «убивает» двигатель.
Deita.ru 00:30
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Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира

Телеканал 360° 07:49
Культура

Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»

Народные новости 16:11
Спорт

Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике

Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Общество

Зарплаты бюджетников увеличиваются на 4,3%

В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс 17:57
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина устроила модное дефиле

Дочь Пугачевой и Галкина устроила модное дефиле Лиза Галкина решила организовать модный показ для своего папы прямо не выходя из шикарного замка.
Экспресс газета 14:10
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Армия и оружие

МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Коммерсантъ 13:00
Политика

«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
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