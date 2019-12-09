Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года. Также приложение с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно. Об этом в понедельник, 9 декабря, пишет Daily Mail.

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

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