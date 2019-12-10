Гаджеты

ИзвестияИзвестияWhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года. Также приложение с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно. Об этом в понедельник, 9 декабря, пишет Daily Mail.
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WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Известия12:52

WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

Московский Комсомолец14:47

WhatsApp избавился от раздражающей ошибки

Российская газета09:51

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей

Телеканал 360°20:28

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

Astera15:26

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей

ТК Звезда21:19

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей

РЕН ТВ21:42
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Происшествия

В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного

В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний.
РБК 20:07
Хоккей

Капризов, Яшкин и Сошников сыграют в Матче Звезд КХЛ

В команде дивизиона Боброва сыграет Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), за дивизион Тарасова выступит Кирилл Капризов (ЦСКА), а от дивизиона Чернышева примет участие Никита Сошников («Салават Юлаев»).
Sportbox.RU 07 декабря в 08:09
Политика

Саммит «нормандской четверки» начался

Аргументы недели 11:34
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

РИА Новости 20:00
Политика

Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости 19:24
Политика

Участники «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в конституцию Украины

Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.
ТАСС 18:05
Экономика

ВТБ запустит суперприложение в 2020 году

Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф».
Ведомости 21:33
Космос

На межзвездной комете Борисова нашли следы воды

Астрономы обнаружили линию излучения кислорода в спектре второго известного межзвездного тела — кометы 2I/Борисова.
N+1 03 декабря в 01:02
Авто

Стали известны цены и спецификации Genesis GV80

Премиальный бренд Genesis опубликовал спецификации и цены нового GV80, серийное производство которого стартовало 2 декабря.
Letnews.ru 11:22
Происшествия

В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

В городе Кинешма Ивановской области по пути из школы пропал восьмилетний мальчик.
Известия 17:50
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском 18:15
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Религия

В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами

Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Великий Новгород.ру 10:35
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Шоу-бизнес

Анна Большова рассказала о свадьбе и разводе со сводным братом

Канаев приходится Большовой сводным братом. Их родители поженились в 2000 году.
ТВ Центр 07:05
Футбол

«Локомотив» прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

Московский «Локомотив» прилетел в Мадрид на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Чемпионат 09:48
Гаджеты

Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7

My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Astera 16:28
Общество

Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck

Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
РИА Новости 21:10
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
Авто

General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»

Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
Retailer.ru 09:00
Политика

Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.
ТАСС 20:01
Шоу-бизнес

Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву

Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.
Uznayvse.ru 09:54
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Московский Комсомолец 19:22
Политика

Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Life.ru 18:12
Политика

Зеленский рассказал, когда состоится обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обмен пленными в Донбассе состоится до конца года.
РЕН ТВ 17:55
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
МедиаПоток 07:49
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус 06:23
Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в больницу с сотрясением мозга после того, как попал под автомобиль, спасая щенка на выезде из Саяногорска, сообщается на сайте правительства республики.
ТАСС вчера в 09:32
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb 19:32
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