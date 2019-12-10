Гаджеты
ИзвестияWhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года. Также приложение с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно. Об этом в понедельник, 9 декабря, пишет Daily Mail.
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Происшествия
В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного
В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний.
Хоккей
Капризов, Яшкин и Сошников сыграют в Матче Звезд КХЛ
В команде дивизиона Боброва сыграет Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), за дивизион Тарасова выступит Кирилл Капризов (ЦСКА), а от дивизиона Чернышева примет участие Никита Сошников («Салават Юлаев»).
Политика
Саммит «нормандской четверки» начался
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Политика
Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Участники «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в конституцию Украины
Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.
Экономика
ВТБ запустит суперприложение в 2020 году
Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф».
Космос
На межзвездной комете Борисова нашли следы воды
Астрономы обнаружили линию излучения кислорода в спектре второго известного межзвездного тела — кометы 2I/Борисова.
Авто
Стали известны цены и спецификации Genesis GV80
Премиальный бренд Genesis опубликовал спецификации и цены нового GV80, серийное производство которого стартовало 2 декабря.
Происшествия
В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик
В городе Кинешма Ивановской области по пути из школы пропал восьмилетний мальчик.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Религия
В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами
Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Шоу-бизнес
Анна Большова рассказала о свадьбе и разводе со сводным братом
Канаев приходится Большовой сводным братом. Их родители поженились в 2000 году.
Футбол
«Локомотив» прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»
Московский «Локомотив» прилетел в Мадрид на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Гаджеты
Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7
My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Общество
Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck
Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Авто
General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»
Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
Политика
Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.
Шоу-бизнес
Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву
Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Политика
Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Политика
Зеленский рассказал, когда состоится обмен пленными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обмен пленными в Донбассе состоится до конца года.
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
Происшествия
Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка
Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в больницу с сотрясением мозга после того, как попал под автомобиль, спасая щенка на выезде из Саяногорска, сообщается на сайте правительства республики.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.