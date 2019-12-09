Гаджеты

РБКРБКУ миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp

В 2020 году популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Миллионы пользователей лишатся WhatsApp

Lenta.ru23:10

Часть россиян в ближайшее время останется без WhatsApp

URA.Ru22:34

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Известия12:52

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей

Телеканал 360°20:28

WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

Московский Комсомолец14:47

У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp

РБК22:13

WhatsApp избавился от раздражающей ошибки

Российская газета09:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Коммерсантъ вчера в 23:11
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Известия 23:07
Политика

«Нормандская четверка» договорилась развести силы в трех новых пунктах

Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.
Известия 18:14
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже

В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
РБК 23:07
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия 09:32
Политика

Путин вспомнил детский стишок по теме поставок газа Украине

Российский президент Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» заявил, что стоимость газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже при условии, что Россия и Украина договорятся о «совместной честной работе», передает корреспондент РБК.
РБК 18:45
Кино

Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

Москва 24 10:25
Общество

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Известия 19:46
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 18:54
Общество

Уволена замглавы Росалкогольрегулирования Голосная

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее возбуждалось уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
BFM.ru 13:08
Кино

Как снимали фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»

Фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» о зимних приключениях полицейских элитного района Москвы обещает быть такой же искрометной по части и юмора и душевной комедией, как и первая часть.
Телепрограмма 01:10
Происшествия

Проститутка из Казахстана украла у сахалинца 213 тысяч рублей

В дежурную часть областного центра обратился гражданин. Мужчина сообщил, что с его карты пропали 213 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо 22:51
Общество

Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря

Икона «Знамение» Пресвятой Богородицы защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать вещи и наладить отношения в семье.
МТВ онлайн 22:17
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

Sony выпустила первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» - продолжения классических «Охотников за привидениями», которое игнорирует фильм-перезапуск.
Gmbox.ru 10:16
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Общество

Родители в Москве на пять лет оставили дочь в клинике. Они считают, что та больна

URA.Ru 22:24
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Политика

Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Life.ru 18:12
Авто

General Motors окончательно уходит из России

Эксперт Северо-Запад 08:31
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb 19:32
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru 07 декабря в 14:42
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM 14:49
Хоккей

Ничушкин забросил пятую шайбу в сезоне (видео)

Форвард Эвеланш отличился на 31-й минуте встречи, выведя свою команду вперед - 2:1.
Советский спорт 22:46
Политика

Макрон рассердился на российских журналистов

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не понравилось поведение российских журналистов во время общения с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Взгляд.ру 23:04
Хоккей

Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»

Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:5. Таким образом, "Вашингтон" прервал победную серию из шести матчей.
Газета.Ru 22:46
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 14:14
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия 19:20
Политика

Названо время встречи Трампа с Лавровым

RT на русском 22:37
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета 15:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное