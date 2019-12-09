В 2020 году популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру.

У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp

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