Интернет

Газета.RuГазета.RuWhatsApp тестирует новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что тестируют новую функцию, которая позволит находить сообщения по дате, передает WABetaInfo. В настоящее время пользователь может найти сообщение в чатах с другими пользователи по ключевым словам. Нововведение позволит улучшить качество поиска.
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В WhatsApp решили добавить функцию поиска по дате

REGNUM19:32

WhatsApp тестирует новую функцию

Газета.Ru19:54

Мессенджер WhatsApp получит новую функцию

РЕН ТВ19:50

В WhatsApp появится новая функцию по поиску сообщений

Известия19:57

В WhatsApp появятся несколько новых функций

News.ru19:29

В WhatsApp появится новая функция

Lenta.ru19:12

В WhatsApp появится новая функция

РИА Новости18:51
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 20:15, Ашберн
Общество

В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
ТАСС 11:14
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Наука

Новое открытие сделает аутоиммунные заболевания излечимыми

Rusargument 15:10
Политика

Международный уголовный суд отреагировал на санкции США

В Международном уголовном суде отреагировали на введенные США санкции в отношении сотрудников учреждения.
РЕН ТВ 19:25
Культура

Key Buyers Event: Итоги четвертого дня

Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.
MovieStart 19:17
Общество

Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС 09 июня в 20:03
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Путешествия

Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов

1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение.
Интерфакс 12:02
Спорт

Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 17:50
Политика

Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире

Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России.
ТАСС 17:37
18
Здоровье

Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций

Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Кино

Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год

Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb 19:31
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Футбол

«Николич пришёл на живое место. Это была проверка на порядочность»

«Идти на живое место — значит получить работу в команде, где пост тренера занят» — если бы в словаре футбольного сленга было определение этой расхожей фразы, то, думаю, приблизительно такое.
Чемпионат 08:00
Политика

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил россиян в четверг от лица властей США с Днем России.
ТАСС 20:02
Политика

Самыми вдохновляющими людьми для россиян стали Путин и Навальный

Реальное время 16:34
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Общество

Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России

По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции.
РИА Новости 15:11
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Игры

Инсайдеры рассказали, насколько PlayStation 5 дороже PlayStation 4 Pro

До официальной презентации PlayStation 5 осталось совсем немного времени.
Экономика сегодня 07:47
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Общество

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия 12:00
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Игры

GTA V будет доступна на релизе консоли PlayStation 5

REGNUM 16:09
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Политика

Трамп назвал четыре меры для прекращения беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп назвал четыре меры, которые, по его мнению, помогут исправить ситуацию с беспорядками в стране.
РЕН ТВ 19:11
Общество

В Красноярском крае на месяц продлили режим самоизоляции

В Красноярском крае режим ограничительных мер из-за коронавируса продлили до 12 июля, сообщает РИА Новости.
Общественное телевидение России 03:29
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Армия и оружие

Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР

Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 13:05
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Здоровье

Вторая бригада столичных врачей прилетела в Забайкалье

EastRussia 11:34
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Космос

В российском модуле на МКС проводят замеры уровня бензола

Городовой 02:25
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Экономика

Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 05:31
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
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Происшествия

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ 13:33
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Киберспорт

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
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Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger

Игромания.ру 04:12
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