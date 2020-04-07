Коронавирус
ТАССWhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 20:40, Ашберн
Общество
В Китае разблокировали выезд из Ухани
Власти КНР открыли трассы и разрешили жителям выезд на личных автомобилях.
Наука
Изобретательность не спасла птиц от инвазивных видов и человека
Изобретательность — способность осваивать новые стратегии поведения — снижает риск вымирания у птиц, но это касается только тех видов, численность особей у которых снижается из-за разрушения их местообитаний.
Армия и оружие
ВСУ разместили у жилых домов на Донбассе четыре БМП
«В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ в частном секторе населенного пункта Троицкое нашей разведкой обнаружены четыре боевые машины пехоты», — сказал официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий.
Общество
Осипов назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 7 апреля назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Авто
Hyundai продлевает гарантию на свои автомобили в России
В России льготы получать владельцы машин Hyundai, у которых гарантия истекает в период с 30 марта по 30 апреля нынешнего года.
Общество
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Космос
Раскрыт новый процесс, помогающий планетам становиться обитаемыми
Политика
В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС
Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.
Политика
США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ
Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения.
Общество
Власти США увидели первые признаки улучшения ситуации с коронавирусом
О первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в крупных городах США заявил вице-президент страны Майк Пенс.
Армия и оружие
Шойгу поручил разгрузить госпитали Минобороны на Дальнем Востоке
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил увеличить число мест на госпитальном судне Иртыш для разгрузки госпиталей ведомства на Дальнем Востоке в связи с ситуацией на фоне коронавируса.
Космос
Фото дня: «Столпы Творения» в инфракрасном свете
«Столпы Творения» состоят преимущественно из холодного молекулярного водорода и пыли.
Кино
Режиссёру «Хищных птиц» пришлось побороться за одну из сцен
Гаджеты
Характеристики Honor 30 Pro опубликованы регулятором
Смартфон построен на базе флагманской однокристальной системы Kirin 990 5G, пользователям предложат версии, которые оснащены 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти.
Происшествия
На Сахалине сотрудница управляющей компании похитила 113 тонн угля, предназначенного для льготников
Полицейские установили, что, действуя таким образом, злоумышленница похитила 113 тонн угля.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18
Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтверждён коронавирус
Москва, 8 апреля 2020, 01:42 — REGNUM Депутат Московской городской думы Михаил Тимонов заражён коронавирусом.
Футбол
Бундеслига собирается пускать на матчи по 239 человек
От команд смогут присутствовать суммарно 126 человек, в числе которых игроки, тренерский штаб и врачи (максимум 8 человек).На трибунах будет разрешено присутствие 30 журналистов и 36 представителей телевидения.
Политика
На Сахалине и Курилах повысили выплаты ко Дню Победы
Флагманом стала инициатива об увеличении размера выплат участникам Великой Отечественной и другим категориям граждан ко Дню Победы.
Политика
Парламент Венесуэлы начал расследование из-за продажи активов «Роснефти»
Напомним, 28 марта «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Политика
Путин назвал приоритет России в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин назвал главными в борьбе с коронавирусом безопасность и здоровье людей, следует из информации с сайта Кремля.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия