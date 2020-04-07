Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.

Наука Изобретательность не спасла птиц от инвазивных видов и человека Изобретательность — способность осваивать новые стратегии поведения — снижает риск вымирания у птиц, но это касается только тех видов, численность особей у которых снижается из-за разрушения их местообитаний.

Армия и оружие ВСУ разместили у жилых домов на Донбассе четыре БМП «В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ в частном секторе населенного пункта Троицкое нашей разведкой обнаружены четыре боевые машины пехоты», — сказал официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий.

Общество Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

Авто Hyundai продлевает гарантию на свои автомобили в России В России льготы получать владельцы машин Hyundai, у которых гарантия истекает в период с 30 марта по 30 апреля нынешнего года.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Политика В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.

Армия и оружие Шойгу поручил разгрузить госпитали Минобороны на Дальнем Востоке Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил увеличить число мест на госпитальном судне Иртыш для разгрузки госпиталей ведомства на Дальнем Востоке в связи с ситуацией на фоне коронавируса.

Гаджеты Характеристики Honor 30 Pro опубликованы регулятором Смартфон построен на базе флагманской однокристальной системы Kirin 990 5G, пользователям предложат версии, которые оснащены 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти.

Здоровье Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18 Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Футбол Бундеслига собирается пускать на матчи по 239 человек От команд смогут присутствовать суммарно 126 человек, в числе которых игроки, тренерский штаб и врачи (максимум 8 человек).На трибунах будет разрешено присутствие 30 журналистов и 36 представителей телевидения.