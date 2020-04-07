Коронавирус

ТАССТАССWhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.
Читать в источнике
Комментировать375

Подробнее о событии

WhatsApp ограничил пересылку сообщений, чтобы бороться с дезинформацией о коронавирусе

Интерфакс12:30

WhatsApp ужесточил правила пересылки сообщений для борьбы с фейками

РБК08:41

WhatsApp ограничил пересылку «вирусных» сообщений до одного человека за раз

Коммерсантъ04:59

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

РИА Новости06:40

WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза

Ведомости06:33

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

ТАСС06:03

WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса

Lenta.ru06:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 20:40, Ашберн
Общество

В Китае разблокировали выезд из Ухани

Власти КНР открыли трассы и разрешили жителям выезд на личных автомобилях.
Говорит Москва 12:38
Наука

Изобретательность не спасла птиц от инвазивных видов и человека

Изобретательность — способность осваивать новые стратегии поведения — снижает риск вымирания у птиц, но это касается только тех видов, численность особей у которых снижается из-за разрушения их местообитаний.
N+1 13:55
Армия и оружие

ВСУ разместили у жилых домов на Донбассе четыре БМП

«В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ в частном секторе населенного пункта Троицкое нашей разведкой обнаружены четыре боевые машины пехоты», — сказал официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий.
Новостной фронт 07:57
Общество

Осипов назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 7 апреля назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью.
Чита.Ру 20:09
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

РБК 18:05
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Авто

Hyundai продлевает гарантию на свои автомобили в России

В России льготы получать владельцы машин Hyundai, у которых гарантия истекает в период с 30 марта по 30 апреля нынешнего года.
CarsWeek.ru 04:54
Общество

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж.
Piter.tv 11:16
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Космос

Раскрыт новый процесс, помогающий планетам становиться обитаемыми

Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Политика

В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.
REGNUM 20:35
Политика

США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения.
ТАСС 19:03
Общество

Власти США увидели первые признаки улучшения ситуации с коронавирусом

О первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в крупных городах США заявил вице-президент страны Майк Пенс.
Российская газета 20:08
Армия и оружие

Шойгу поручил разгрузить госпитали Минобороны на Дальнем Востоке

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил увеличить число мест на госпитальном судне Иртыш для разгрузки госпиталей ведомства на Дальнем Востоке в связи с ситуацией на фоне коронавируса.
NewInform 07:32
Космос

Фото дня: «Столпы Творения» в инфракрасном свете

«Столпы Творения» состоят преимущественно из холодного молекулярного водорода и пыли.
3DNews 03:17
Кино

Режиссёру «Хищных птиц» пришлось побороться за одну из сцен

REGNUM вчера в 04:42
Гаджеты

Характеристики Honor 30 Pro опубликованы регулятором

Смартфон построен на базе флагманской однокристальной системы Kirin 990 5G, пользователям предложат версии, которые оснащены 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com 02:30
Происшествия

На Сахалине сотрудница управляющей компании похитила 113 тонн угля, предназначенного для льготников

Полицейские установили, что, действуя таким образом, злоумышленница похитила 113 тонн угля.
Сахалин.Инфо 19:04
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18

Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.
ТАСС 14:13
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтверждён коронавирус

Москва, 8 апреля 2020, 01:42 — REGNUM Депутат Московской городской думы Михаил Тимонов заражён коронавирусом.
REGNUM 18:42
Футбол

Бундеслига собирается пускать на матчи по 239 человек

От команд смогут присутствовать суммарно 126 человек, в числе которых игроки, тренерский штаб и врачи (максимум 8 человек).На трибунах будет разрешено присутствие 30 журналистов и 36 представителей телевидения.
Soccer.ru 16:16
Политика

На Сахалине и Курилах повысили выплаты ко Дню Победы

Флагманом стала инициатива об увеличении размера выплат участникам Великой Отечественной и другим категориям граждан ко Дню Победы.
Сахалин.Инфо 18:04
Политика

Парламент Венесуэлы начал расследование из-за продажи активов «Роснефти»

Напомним, 28 марта «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Коммерсантъ 15:58
Политика

Мэром Петропавловска-Камчатского стал Константин Брызгин

ТАСС 19:50
Политика

Путин назвал приоритет России в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин назвал главными в борьбе с коронавирусом безопасность и здоровье людей, следует из информации с сайта Кремля.
Газета.Ru 09:21
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Происшествия

СК опубликовал видео с места расстрела пяти человек под Рязанью

Российская газета 05 апреля в 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное