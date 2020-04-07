Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.

Общество Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

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Происшествия В Челябинске вскрылись факты хищения при строительстве конгресс-холла Фото из архива «Вечернего Челябинска» Проверка, проведенная совместно с контрольно-счетной палатой региона показала, что при строительстве объекта были допущены нарушения: • завышение стоимости заказов; • оплата невыполненных и необоснованно принятых работ; • ненадлежащее проведение строительно-монтажных работ.