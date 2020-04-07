Коронавирус

ТАССТАССWhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.
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WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

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РБК08:41

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

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Ведомости06:33

WhatsApp ограничил пересылку сообщений, чтобы бороться с дезинформацией о коронавирусе

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