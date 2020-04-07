Коронавирус
ТАССWhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.
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Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Гаджеты
Партнер Xiaomi анонсировал выпуск энергоэффективных смарт-часов
Ранее компания Xiaomi анонсировала выпуск детских смарт-часов Xiaomi Mi Bunny 4. Этот гаджет будет оборудован двумя камерами и поддерживает 5G.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Экономика
Расходы россиян за первую нерабочую неделю упали вдвое
За первую нерабочую неделю - с 30 марта по 5 апреля - расходы россиян сократились практически вдвое в сравнении с предыдущей неделей.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили Москвы
Самыми угоняемыми автомобилями Москвы по итогам 2019 года оказались машины марок Toyota и Lexus.
Здоровье
Ведение взрослых пациентов с внебольничной пневмонией — новый алгоритм
Минздрав России представил алгоритм оказания помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями (ВП), разработанный совместно с главным внештатным специалистом пульмонологом Минздрава России С.Н. Авдеевым (письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. № 30-4/И2-2702).
Общество
В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
Здоровье
До 54 возросло число заболевших коронавирусом в Бурятии
В Бурятии на утро 8 апреля зарегистрировано 54 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Здоровье
В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек.
Экономика
Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты
В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Здоровье
На Кубани развернули сеть госпиталей для приема больных коронавирусом
Как рассказал вице-губернатор Игорь Галась, сейчас в регионе ряд больниц перепрофилируют под госпитали для приема больных COVID-19.
Общество
Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус атакует людей с вредными привычками.
Армия и оружие
Минобороны подготовит плавучий госпиталь для больных с коронавирусом
Министерство обороны РФ подготовит плавучий госпиталь "Иртыш" для разгрузки госпиталей военного ведомства на Дальнем Востоке, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»
Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
Религия
Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников
Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Происшествия
В Челябинске вскрылись факты хищения при строительстве конгресс-холла
Фото из архива «Вечернего Челябинска» Проверка, проведенная совместно с контрольно-счетной палатой региона показала, что при строительстве объекта были допущены нарушения: • завышение стоимости заказов; • оплата невыполненных и необоснованно принятых работ; • ненадлежащее проведение строительно-монтажных работ.
Общество
В Аргентине ученые расшифровали полный геном коронавируса
Буэнос-Айрес, 8 апреля 2020, 01:23 — REGNUM Полный геном коронавируса SARS CоV-2, пандемия которого охватила мир, расшифровали ученые из Аргентины, 7 апреля сообщается на сайте аргентинского президента.
Здоровье
В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Кейв оказался в коме после кровоизлияния в мозг
25-летний хоккеист помещен в отделение интенсивной терапии в одной из больниц Торонто. Кровоизлияние в мозг произошло у игрока ночью.
Общество