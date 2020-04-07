Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.

Экономика Кудрин оценил поддержку экономике в 5% ВВП, требуется еще 2–3% По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, поддержка властей экономики России на фоне пандемии коронавируса превышает 5%. Однако требуется принятие мер еще на 2–3% ВВП, считает глава Счетной палаты.

Общество Опубликовано измененное расписание ЕГЭ На сайте Министерства просвещения опубликован приказ о переносе дат единого государственного экзамена в 2020 году.

Футбол Касильяс надеется вернуться в «Реал» Экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс планирует вернуться в «Реал». 38-летний испанец является воспитанником мадридского клуба.

Общество Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.

Политика Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.

Общество Уровень изоляции российских регионов сравнили Эксперты фонда «Петербургская политика» сравнили уровень изоляции российских регионов в связи с эпидемией коронавируса.

Происшествия Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Общество В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736 За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

ЖКХ В России будет введен мораторий на штрафы за долги по ЖКХ В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 Мишустин сказал, что для всех жителей России, вне зависимости от того, какой доход они получают, будет введен временный мораторий на начислении пени на неоплаченные услуги по ЖКХ.

Экономика На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.

Общество Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.

Общество Лукашенко рассказал, кто рискует заразиться коронавирусом Заражению коронавирусом более подвержены пьющие и курящие люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 апреля на совещании в Дворце Независимости.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Шоу-бизнес Звезда российского сериала заразилась коронавирусом Российская актриса Галина Боб сообщила в Instagram, что сдала положительный тест на коронавирус.

Общество Сегодня куряне смогут увидеть Суперлуние Как стемнеет над городом взойдет Суперлуна. Астрономы уточняют - Луна достигнет так называемого перигея, ближайшей к нам точки.