Коронавирус

ТАССТАССWhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.
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WhatsApp ограничил пересылку сообщений, чтобы бороться с дезинформацией о коронавирусе

Интерфаксвчера в 12:30

WhatsApp ужесточил правила пересылки сообщений для борьбы с фейками

РБКвчера в 08:41

WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейками

Взгляд.рувчера в 05:39

WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза

Ведомостивчера в 06:33

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

ТАССвчера в 06:03

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

РИА Новостивчера в 06:40

WhatsApp ограничил пересылку «вирусных» сообщений до одного человека за раз

Коммерсантъвчера в 04:59
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Экономика

Кудрин оценил поддержку экономике в 5% ВВП, требуется еще 2–3%

По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, поддержка властей экономики России на фоне пандемии коронавируса превышает 5%. Однако требуется принятие мер еще на 2–3% ВВП, считает глава Счетной палаты.
Коммерсантъ 00:51
Общество

Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
RT на русском 00:09
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС вчера в 20:00
Общество

Опубликовано измененное расписание ЕГЭ

На сайте Министерства просвещения опубликован приказ о переносе дат единого государственного экзамена в 2020 году.
Волга-Каспий вчера в 02:42
Футбол

Касильяс надеется вернуться в «Реал»

Экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс планирует вернуться в «Реал». 38-летний испанец является воспитанником мадридского клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 23:51
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс вчера в 22:19
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru вчера в 13:00
Автоспорт

Гран-при Канады отложен на неопределенный срок

Sports.ru вчера в 14:31
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru вчера в 16:37
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:19
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 06:09
Футбол

Вратарь «Рубина» о снижении зарплаты: нас поставили перед фактом

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин заявил, что руководство казанского клуба поставило футболистов перед фактом в вопросе снижения зарплаты на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Известия вчера в 23:45
Общество

Уровень изоляции российских регионов сравнили

Эксперты фонда «Петербургская политика» сравнили уровень изоляции российских регионов в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Общество

Банк России предупредил о новых схемах мошенников на теме коронавируса

Представители Банка России рассказали об основных схемах хищений денег с банковских карт.
Вести Воронеж вчера в 08:06
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 06 апреля в 10:56
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости вчера в 22:42
Космос

Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры

Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
ТК Звезда 05 апреля в 16:30
Здоровье

В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек.
Известия вчера в 23:10
ЖКХ

В России будет введен мораторий на штрафы за долги по ЖКХ

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 Мишустин сказал, что для всех жителей России, вне зависимости от того, какой доход они получают, будет введен временный мораторий на начислении пени на неоплаченные услуги по ЖКХ.
RuNews24.ru 06 апреля в 07:23
Экономика

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Происшествия

В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом

РБК 00:39
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель вчера в 02:05
Общество

Лукашенко рассказал, кто рискует заразиться коронавирусом

Заражению коронавирусом более подвержены пьющие и курящие люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 апреля на совещании в Дворце Независимости.
ИА Красная Весна вчера в 15:59
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Шоу-бизнес

Звезда российского сериала заразилась коронавирусом

Российская актриса Галина Боб сообщила в Instagram, что сдала положительный тест на коронавирус.
РИА Новости вчера в 23:51
Общество

Сегодня куряне смогут увидеть Суперлуние

Как стемнеет над городом взойдет Суперлуна. Астрономы уточняют - Луна достигнет так называемого перигея, ближайшей к нам точки.
Московский Комсомолец вчера в 12:41
Политика

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
РИА Новости вчера в 14:51
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