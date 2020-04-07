Коронавирус

ТАССТАССWhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.
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WhatsApp ограничил пересылку сообщений, чтобы бороться с дезинформацией о коронавирусе

Интерфакс12:30

WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейками

Взгляд.ру05:39

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

РИА Новости06:40

WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза

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WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

ТАСС06:03

WhatsApp ужесточил правила пересылки сообщений для борьбы с фейками

РБК08:41

WhatsApp ограничил пересылку «вирусных» сообщений до одного человека за раз

Коммерсантъ04:59
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«Анусы не бросались в глаза»: Художник по спецэффектам рассказал о работе над «Кошками»

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