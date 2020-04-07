Коронавирус

ТАССТАССWhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.
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WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса

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WhatsApp ввел ограничения на пересылку сообщений

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WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза

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WhatsApp ограничил пересылку сообщений до одного адресата за раз

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WhatsApp вводит новые ограничения для пересылки сообщений

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Сроки уплаты налогов перенесены.
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Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

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Экономика

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Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
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Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение 150 тысяч граждан страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусом в республике.
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Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.
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В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

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