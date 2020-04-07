Коронавирус
ТАССWhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.
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Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной не оказалось коронавируса
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.
Футбол
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Здоровье
Портрет типичной жертвы коронавируса COVID-19 составлен
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ATS Journals, большая часть летальных исходов на первоначальном этапе вспышки коронавируса пришлась на пациентов-мужчин в возрасте от 50 лет с неинфекционными хроническими заболеваниями.
Фигурное катание
Медведева отреагировала на обвинения в желании сменить гражданство
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Армия и оружие
Шойгу заявил об изготовлении установочной партии новых Ту-160
"На Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолетов Ту-160 и изготовлению их установочной партии", - сказал Шойгу.
Религия
Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи
Энергетика
СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти
После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона
В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Общество
Названы четыре региона России, где нет коронавируса
На вторник, 7 апреля, новая коронавирусная инфекция выявлена в 81 регионе России из 85.
Экономика
ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование
«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Происшествия
Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой
Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Общество
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту
Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса
Доктор Каран Рангараджан рассказал об ошибках людей, которые в период распространения коронавируса посещают магазин в перчатках.
Экономика
Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки
Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Политика
Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам
Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Финансы
Фьючерс на золото подорожал до максимума с 2012 года
Цена месячного фьючерсного контракта на золото на бирже Comex в Нью-Йорке (подразделение биржевого оператора CME Group) выросла на торгах во вторник до $1724,4 за унцию, по данным Refinitiv.
Общество
Лукашенко ответил обратившимся в ВОЗ из-за коронавируса белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение 150 тысяч граждан страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусом в республике.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Биатлон
Нильссон без отбора получила место в сборной Швеции по биатлону
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон без отбора получила место в составе сборной Швеции по биатлону.
Происшествия
В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса
Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.