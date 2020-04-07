Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании. Теперь отправлять пересылаемые сообщения можно будет только в один чат за раз.

Общество В Свердловской области начал распространяться «российский» коронавирус В Свердловской области зафиксировано несколько подтвержденных случаев коронавируса, привезенных из Москвы, сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Общество Свободными от коронавируса остаются четыре региона России Москва, 7 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом не вывялены только в четырех регионах России: на Чукотке, Алтае, в Туве и Ненецком автономном округе, сообщили 7 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Экономика Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр» Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Экономика Крупнейшие стоматологии Петербурга сворачивают свою работу Большинство стоматологических сетей Петербурга сворачивают свою деятельность до мая в связи с эпидемией коронавируса.

Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов Курсы иностранной валюты снижаются по отношению к рублю на открытии биржевых торгов в столице, доллар торгуется по цене 75,51 рублей, евро - 81,8. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в социальных сетях были распространены материалы, в которых утверждается, что руководство Республиканской клинической больницы города Уфы через окно покинуло здание медицинского учреждения из-за подтвержденного коронавируса у нескольких пациентов.

Шоу-бизнес Юлианна Караулова запустила новый челлендж с «волосатыми» ногами — звезды и фолловеры в восторге Юлианна вместе с мужем сняла смешной ролик в новом формате: певица в мужской рубашке лежит на коврике для йоги и делает вид, что произносит слова из популярной песни, а в это время муж артистки Андрей Черный, лежа за ней, резво танцует ногами над ее головой.

Происшествия Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.