Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиWhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании. Теперь отправлять пересылаемые сообщения можно будет только в один чат за раз.
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WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

ТАСС06:03

WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса

Lenta.ru06:44

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

РИА Новости06:40

WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза

Ведомости06:33

WhatsApp ограничил пересылку сообщений до одного раза из-за угрозы фейков о COVID-19

Интерфакс08:28

WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейками

Взгляд.ру05:39

WhatsApp ограничил пересылку «вирусных» сообщений до одного человека за раз

Коммерсантъ04:59
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Общество

В Свердловской области начал распространяться «российский» коронавирус

В Свердловской области зафиксировано несколько подтвержденных случаев коронавируса, привезенных из Москвы, сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.
Европейско-Азиатские новости 07:59
Армия и оружие

Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет для городского боя

Lenta.ru 09:00
Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Lenta.ru вчера в 04:15
Общество

Свободными от коронавируса остаются четыре региона России

Москва, 7 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом не вывялены только в четырех регионах России: на Чукотке, Алтае, в Туве и Ненецком автономном округе, сообщили 7 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
REGNUM 03:50
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv 05:44
Авто

Российский рынок новых легковых автомобилей в марте вырос на 23%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый весенний месяц 2020 года россияне купили чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей.
Автостат 06:05
Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу в России еще не пройден, следует из информации с сайта Кремля.
Газета.Ru 09:12
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07:41
Энергетика

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Экономика

ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышении цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Известия 09:46
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Общество

В Тверской области ключевые предприятия экономики продолжат работу

На предприятия, которые вошли в перечень, не распространяется режим нерабочих дней.
REGNUM 09:21
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Здоровье

Главврач реутовской больницы рассказал о провокации сотрудников

Радио 1 06:49
Общество

Россиянина оштрафовали на 15 тысяч за чтение на набережной

В Калининграде суд оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Рамблер 09:16
Экономика

Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»

Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
REGNUM 05:32
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Экономика

Крупнейшие стоматологии Петербурга сворачивают свою работу

Большинство стоматологических сетей Петербурга сворачивают свою деятельность до мая в связи с эпидемией коронавируса.
РБК Санкт-Петербург 09:47
Политика

Путин направил Джонсону телеграмму поддержки

Президент России отправил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки.
Российская газета 07:11
Политика

Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Lenta.ru вчера в 11:10
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Курсы иностранной валюты снижаются по отношению к рублю на открытии биржевых торгов в столице, доллар торгуется по цене 75,51 рублей, евро - 81,8. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:22
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

Газета.Ru 08:51
Происшествия

СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в социальных сетях были распространены материалы, в которых утверждается, что руководство Республиканской клинической больницы города Уфы через окно покинуло здание медицинского учреждения из-за подтвержденного коронавируса у нескольких пациентов.
Российская газета 09:09
Хоккей

Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»

Pravda.Ru 09:40
Шоу-бизнес

Юлианна Караулова запустила новый челлендж с «волосатыми» ногами — звезды и фолловеры в восторге

Юлианна вместе с мужем сняла смешной ролик в новом формате: певица в мужской рубашке лежит на коврике для йоги и делает вид, что произносит слова из популярной песни, а в это время муж артистки Андрей Черный, лежа за ней, резво танцует ногами над ее головой.
WMJ.ru 05:46
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
РИА Новости вчера в 12:00
Здоровье

В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19

Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
REGNUM 08:10
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