Коронавирус
РИА НовостиWhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании. Теперь отправлять пересылаемые сообщения можно будет только в один чат за раз.
Читать в источнике
Оценить794
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Общество
В Свердловской области начал распространяться «российский» коронавирус
В Свердловской области зафиксировано несколько подтвержденных случаев коронавируса, привезенных из Москвы, сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Общество
Свободными от коронавируса остаются четыре региона России
Москва, 7 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом не вывялены только в четырех регионах России: на Чукотке, Алтае, в Туве и Ненецком автономном округе, сообщили 7 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Авто
Российский рынок новых легковых автомобилей в марте вырос на 23%
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый весенний месяц 2020 года россияне купили чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей.
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу в России еще не пройден, следует из информации с сайта Кремля.
Экономика
Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки
Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Энергетика
«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Экономика
ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышении цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Общество
В Тверской области ключевые предприятия экономики продолжат работу
На предприятия, которые вошли в перечень, не распространяется режим нерабочих дней.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Россиянина оштрафовали на 15 тысяч за чтение на набережной
В Калининграде суд оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Экономика
Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»
Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Экономика
Крупнейшие стоматологии Петербурга сворачивают свою работу
Большинство стоматологических сетей Петербурга сворачивают свою деятельность до мая в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
Путин направил Джонсону телеграмму поддержки
Президент России отправил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки.
Политика
Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам
Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Курсы иностранной валюты снижаются по отношению к рублю на открытии биржевых торгов в столице, доллар торгуется по цене 75,51 рублей, евро - 81,8. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира
Происшествия
СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе
Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в социальных сетях были распространены материалы, в которых утверждается, что руководство Республиканской клинической больницы города Уфы через окно покинуло здание медицинского учреждения из-за подтвержденного коронавируса у нескольких пациентов.
Хоккей
Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова запустила новый челлендж с «волосатыми» ногами — звезды и фолловеры в восторге
Юлианна вместе с мужем сняла смешной ролик в новом формате: певица в мужской рубашке лежит на коврике для йоги и делает вид, что произносит слова из популярной песни, а в это время муж артистки Андрей Черный, лежа за ней, резво танцует ногами над ее головой.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Здоровье
В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19
Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.