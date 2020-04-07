Коронавирус
РИА НовостиWhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании. Теперь отправлять пересылаемые сообщения можно будет только в один чат за раз.
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Общество
Самарская область стала пятой по России среди регионов-банкротов
Самарская область оказалась на пятом месте среди регионов России по количеству вынесенных судом решений о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Политика
Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы
Знаменитую астраханку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Игры
Слух: Activision планирует четыре новых Call of Duty: Modern Warfare
Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered вышла 31 марта на PS4 (кроме России). 30 апреля игра появится на PC и Xbox One.
Космос
Как выглядят Юпитер и Сатурн с Марса
Общество
«Аэрофлот» вывезет американцев из Москвы в Нью-Йорк
Авиакомпания «Аэрофлот» 7 апреля выполнит рейс из Москвы в Нью-Йорк, столицу смогут покинуть желающие улететь домой американские граждане.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Технологии
Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5
В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Футбол
Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц
Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Авто
Продается 19-летний Mercedes-Benz SL600 без пробега за 10 млн рублей
Появившийся в продаже автомобиль комплектуется 6,0-литровой атмосферной силовой установкой V12, совместно с которой функционирует 5-ступенчатая АКПП.
Гаджеты
Открывается предзаказ на планшет Huawei MatePad Pro в России
В России стартует предзаказ на премиальный планшет Huawei MatePad Pro, который может стать полноценной альтернативой ноутбуку для решения как рабочих, так и повседневных задач.
Политика
Абхазия закрывает границу с Россией
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.
Общество
В Германии констатировали конец эпохи глобализации в экономике
Опрос, проведенный по всему миру, показал, что около половины компаний собирается пересмотреть отношения с поставщиками в пользу более надежных предложений внутри страны, что означает конец глобализации в ее нынешнем виде, пишет немецкая газета Die Welt.
Транспорт
Грозный требует у авиапассажиров из Москвы справку о тесте на COVID-19
Пассажиров просят до покупки билетов пройти указанный тест, авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты с отсутствием справки.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Политика
La Stampa усмотрела в словах представителя Минобороны РФ угрозу
Напомним, что в туринской газете La Stampa журналист Якопо Якобони обвинил Россию в том, ее помощь, направленная Италии для борьбы с коронавирусной инфекцией, на 80% бесполезна, и вообще, помощь отправлена только для того, чтобы российские военные смогли поближе подобраться к базам военного блока НАТО на территории Италии.
Политика
Экс-президент Эквадора приговорен к 8 годам тюрьмы за взяточничество
Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа приговорен к 8 годам лишения свободы по делу о коррупции.
Происшествия
«Похитителями» трехлетней петербурженки оказались ее родители
Трехлетняя девочка после посещения с родителями гипермаркета устроила скандал: ребенок требовал, чтобы родители вернулись в магазин и купили ей нечто, что они покупать отказывались.
Политика
Лукашенко пригрозил правительству отставкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).