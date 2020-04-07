Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании. Теперь отправлять пересылаемые сообщения можно будет только в один чат за раз.

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