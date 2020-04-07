Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиWhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании. Теперь отправлять пересылаемые сообщения можно будет только в один чат за раз.
Читать в источнике
Комментировать374

Подробнее о событии

WhatsApp ограничил пересылку сообщений, чтобы бороться с дезинформацией о коронавирусе

Интерфакс12:30

WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса

Lenta.ru06:44

WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейками

Взгляд.ру05:39

WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза

Ведомости06:33

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

ТАСС06:03

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

РИА Новости06:40

WhatsApp ограничил пересылку «вирусных» сообщений до одного человека за раз

Коммерсантъ04:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 17:38, Ашберн
Общество

Самарская область стала пятой по России среди регионов-банкротов

Самарская область оказалась на пятом месте среди регионов России по количеству вынесенных судом решений о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Pro Город Самара 08:54
Политика

Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Газета.Ru 13:48
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы

Знаменитую астраханку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Астрахань FM 03:20
Игры

Слух: Activision планирует четыре новых Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered вышла 31 марта на PS4 (кроме России). 30 апреля игра появится на PC и Xbox One.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:00
Космос

Как выглядят Юпитер и Сатурн с Марса

Популярная механика 11:17
Общество

«Аэрофлот» вывезет американцев из Москвы в Нью-Йорк

Авиакомпания «Аэрофлот» 7 апреля выполнит рейс из Москвы в Нью-Йорк, столицу смогут покинуть желающие улететь домой американские граждане.
RT на русском 04:40
Религия

Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

Вести.Ru 07:53
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Технологии

Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5

В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
Городской портал Новый Нижний 17:00
Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
ТАСС 16:40
Футбол

Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц

Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Казанские ведомости 08:38
Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
Ин-спейс.ру 01:12
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Авто

Продается 19-летний Mercedes-Benz SL600 без пробега за 10 млн рублей

Появившийся в продаже автомобиль комплектуется 6,0-литровой атмосферной силовой установкой V12, совместно с которой функционирует 5-ступенчатая АКПП.
CarsWeek.ru 15:36
Гаджеты

Открывается предзаказ на планшет Huawei MatePad Pro в России

В России стартует предзаказ на премиальный планшет Huawei MatePad Pro, который может стать полноценной альтернативой ноутбуку для решения как рабочих, так и повседневных задач.
Газета.Ru 08:19
Политика

Абхазия закрывает границу с Россией

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.
Газета.Ru 10:00
Общество

В Германии констатировали конец эпохи глобализации в экономике

Опрос, проведенный по всему миру, показал, что около половины компаний собирается пересмотреть отношения с поставщиками в пользу более надежных предложений внутри страны, что означает конец глобализации в ее нынешнем виде, пишет немецкая газета Die Welt.
Взгляд.ру 13:42
Транспорт

Грозный требует у авиапассажиров из Москвы справку о тесте на COVID-19

Пассажиров просят до покупки билетов пройти указанный тест, авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты с отсутствием справки.
РИА Новости 16:20
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета 16:39
Авто

Российский рынок новых легковых автомобилей в марте вырос на 23%

Автостат 06:05
Политика

La Stampa усмотрела в словах представителя Минобороны РФ угрозу

Напомним, что в туринской газете La Stampa журналист Якопо Якобони обвинил Россию в том, ее помощь, направленная Италии для борьбы с коронавирусной инфекцией, на 80% бесполезна, и вообще, помощь отправлена только для того, чтобы российские военные смогли поближе подобраться к базам военного блока НАТО на территории Италии.
REGNUM 17:03
Политика

Экс-президент Эквадора приговорен к 8 годам тюрьмы за взяточничество

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа приговорен к 8 годам лишения свободы по делу о коррупции.
Российская газета 14:03
Происшествия

«Похитителями» трехлетней петербурженки оказались ее родители

Трехлетняя девочка после посещения с родителями гипермаркета устроила скандал: ребенок требовал, чтобы родители вернулись в магазин и купили ей нечто, что они покупать отказывались.
Мегаполис онлайн 16:43
Политика

Лукашенко пригрозил правительству отставкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 08:10
Происшествия

Площадь лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС вновь увеличилась

REGNUM 10:51
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ 10:21
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
ТАСС 15:20
Авто

Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Новые автомобили вчера в 22:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное