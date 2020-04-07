Коронавирус
РИА НовостиWhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании. Теперь отправлять пересылаемые сообщения можно будет только в один чат за раз.
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Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Политика
Трамп подверг критике работу ВОЗ из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ
Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Авто
Презентован электрический четырехдверный Polestar Precept
Автомобиль получил полностью новую внешность и электротягу. По заявлению представителей, данная модель демонстрирует будущее бренда.
Политика
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.
Политика
Политолог оценил требования Саудовской Аравии к России по нефти
Москва не пойдет на требования Эр-Рияда больше всех сократить добычу нефти, заявил политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Спорт
Карякин: «Спартаку» не хватает менеджера или тренера, который мог бы всех сплотить
Есть ощущение, что из-за всех скандалов, отставок тренеров и продаж игроков клубу не хватает успешного менеджера или тренера, который мог бы всех сплотить.
Здоровье
Малышева рассказала об угрозах самолечения при коронавирусе
Елена Малышева предостерегла, что самолечение от коронавируса может негативно сказаться на здоровье вплоть до летальных последствий.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Политика
В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Армия и оружие
Украина не может противостоять растущей мощи флота России
Главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут написал на своей странице о бессилии Украины на фоне наращивания силы Черноморского флота Россией.
Общество
Названы богатейшие люди планеты
Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Кино
Тизер «Бойтесь ходячих мертвецов» показал разделенных героев
Канал АМС во время трансляции последнего эпизода «Ходячих мертвецов» показал тизер шестого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов», съемки которого остановлены из-за коронавируса.
Единоборства
Уайт заявил, что проведет UFC 249 на частном острове
Руководитель UFC Дэйна Уайт в интервью TMZ сказал, что намерен организовать ближайший турнир бойцовской организации на частном острове.
Игры
В PlayStation Now добавили «Человека-паука» и Just Cause 4
Кино
Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции
Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Футбол
Все оставшиеся матчи Серии А могут пройти в Риме и окрестностях
Все оставшиеся матчи нынешнего розыгрыша Серии А могут пройти в Риме и окрестностях.
Общество
Лукашенко не видит причин вводить в Белоруссии карантин
7 апреля Александр Лукашенко на совещании правительства Белоруссии объяснил причину, по которой в стране не вводится карантин в связи распространением коронавируса.
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
По последним данным, всего в Италии общее число случаев инфицирования составляет сто тридцать две тысячи пятьсот сорок семь, число жертв коронавируса возросло до шестнадцати тысяч пятисот двадцати трех.