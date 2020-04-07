Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиWhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании. Теперь отправлять пересылаемые сообщения можно будет только в один чат за раз.
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WhatsApp ограничил пересылку сообщений, чтобы бороться с дезинформацией о коронавирусе

Интерфакс12:30

WhatsApp ограничил пересылку «вирусных» сообщений до одного человека за раз

Коммерсантъ04:59

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

РИА Новости06:40

WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза

Ведомости06:33

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

ТАСС06:03

WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейками

Взгляд.ру05:39

WhatsApp ужесточил правила пересылки сообщений для борьбы с фейками

РБК08:41
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Общество

Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

РБК 07:05
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Общество

Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Политика

Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
РИА Новости 11:25
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня вчера в 01:58
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета 12:52
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Политика

Трамп подверг критике работу ВОЗ из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:32
Общество

«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ

Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Интерфакс 11:14
Авто

Презентован электрический четырехдверный Polestar Precept

Автомобиль получил полностью новую внешность и электротягу. По заявлению представителей, данная модель демонстрирует будущее бренда.
ГЛАС.RU 04:58
Политика

Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:44
Политика

Политолог оценил требования Саудовской Аравии к России по нефти

Москва не пойдет на требования Эр-Рияда больше всех сократить добычу нефти, заявил политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
РИА Новости 09:11
Спорт

Карякин: «Спартаку» не хватает менеджера или тренера, который мог бы всех сплотить

Есть ощущение, что из-за всех скандалов, отставок тренеров и продаж игроков клубу не хватает успешного менеджера или тренера, который мог бы всех сплотить.
Чемпионат 14:09
Здоровье

Малышева рассказала об угрозах самолечения при коронавирусе

Елена Малышева предостерегла, что самолечение от коронавируса может негативно сказаться на здоровье вплоть до летальных последствий.
Аргументы недели 14:15
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Армия и оружие

Украина не может противостоять растущей мощи флота России

Главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут написал на своей странице о бессилии Украины на фоне наращивания силы Черноморского флота Россией.
Политическая Экспертиза 05:07
Общество

Названы богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Lenta.ru 09:31
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Кино

Тизер «Бойтесь ходячих мертвецов» показал разделенных героев

Канал АМС во время трансляции последнего эпизода «Ходячих мертвецов» показал тизер шестого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов», съемки которого остановлены из-за коронавируса.
Sibnet Новости 07:37
Единоборства

Уайт заявил, что проведет UFC 249 на частном острове

Руководитель UFC Дэйна Уайт в интервью TMZ сказал, что намерен организовать ближайший турнир бойцовской организации на частном острове.
Inc-news.ru 04:45
Игры

В PlayStation Now добавили «Человека-паука» и Just Cause 4

Игромания.ру 11:23
Кино

Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции

Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
ToDay News Ufa вчера в 07:24
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
Футбол

Все оставшиеся матчи Серии А могут пройти в Риме и окрестностях

Все оставшиеся матчи нынешнего розыгрыша Серии А могут пройти в Риме и окрестностях.
Soccer.ru 13:05
Общество

Лукашенко не видит причин вводить в Белоруссии карантин

7 апреля Александр Лукашенко на совещании правительства Белоруссии объяснил причину, по которой в стране не вводится карантин в связи распространением коронавируса.
Вести Подмосковья 12:22
Происшествия

Площадь пожара в зоне отчуждения в Чернобыле увеличилась до 35 га

Газета.Ru 08:24
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

По последним данным, всего в Италии общее число случаев инфицирования составляет сто тридцать две тысячи пятьсот сорок семь, число жертв коронавируса возросло до шестнадцати тысяч пятисот двадцати трех.
Страна Советов on-line 08:32
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