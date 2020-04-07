Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании. Теперь отправлять пересылаемые сообщения можно будет только в один чат за раз.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Общество Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

Политика Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.

Авто Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4 Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.

Общество Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Политика Трамп подверг критике работу ВОЗ из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Авто Презентован электрический четырехдверный Polestar Precept Автомобиль получил полностью новую внешность и электротягу. По заявлению представителей, данная модель демонстрирует будущее бренда.

Политика Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.

Здоровье Малышева рассказала об угрозах самолечения при коронавирусе Елена Малышева предостерегла, что самолечение от коронавируса может негативно сказаться на здоровье вплоть до летальных последствий.

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Общество Лукашенко не видит причин вводить в Белоруссии карантин 7 апреля Александр Лукашенко на совещании правительства Белоруссии объяснил причину, по которой в стране не вводится карантин в связи распространением коронавируса.