Wildberries запустил продажи на Украине
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Российский интернет-ритейлер Wildberries объявил о запуске продаж на территории Украины. Эта страна стала восьмой в списке присутствия компании. Украинские пользователи могут заказать товары с бесплатной доставкой либо через сайт, либо через приложение.В источнике
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Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries запустил продажи на Украине
Эхо Москвывчера в 08:34