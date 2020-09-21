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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Wildberries запустил продажи на Украине

Российский интернет-ритейлер Wildberries объявил о запуске продаж на территории Украины. Эта страна стала восьмой в списке присутствия компании. Украинские пользователи могут заказать товары с бесплатной доставкой либо через сайт, либо через приложение.В источнике
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Lenta.ru

Крупнейший российский интернет-магазин пришел на Украину

Lenta.ruвчера в 09:48
Эхо Москвы

Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries запустил продажи на Украине

Эхо Москвывчера в 08:34
РБК

Крупнейший российский онлайн-ретейлер начал работать на Украине

РБКвчера в 07:00
Ведомости

Wildberries запустил продажи на Украине

Ведомостивчера в 07:10
ТАСС

Wildberries запустил продажи на Украине

ТАССвчера в 07:03
Forbes

Wildberries миллиардера Бакальчук вышла на новый рынок

Forbesвчера в 08:00
Коммерсантъ

Wildberries прорастет на Украине

Коммерсантъвчера в 07:00

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей19 сентября в 23:12
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На российских реках и морях протестируют беспилотные суда

По словам советника «Пола Инвест» (входит в ту же группу компаний, что и «Пола райз») Виталия Клюева, группа выделила для эксперимента одно новое судно и планирует осуществить несколько рейсов, «переведя судно в автономный режим с мониторингом за ним и управлением при необходимости с берега, из центра в офисе».
РБК01:00

Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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Купе Ferrari превратили в оригинальную лимитированную модель

Специалисты итальянского кузовного ателье Touring Superleggera показали свою новую разработку — суперкар под названием Aero 3. Необычный дизайн новинки дает отсылку к так называемым «стримлайнерам» — автомобилям из 1930-х годов с кузовами особой обтекаемой формы.
Тарантас Ньюсвчера в 08:24
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