В соответствии с подписанным соглашением, Tractebel в партнёрстве с бельгийским ядерным центром SKC-CEN и французской компанией Orano (бывшая AREVA) наладит производство плутония-238 на французском заводе Ла-Аг, где этот изотоп будет извлекаться из материала, полученного в ходе облучения мишени из нептуния-237 на бельгийском исследовательском реакторе BR2 в Моле.
Марсианский камень, названный Тауденни 002, является «самым большим полным неразрезанным марсианским метеоритом на Земле», – сказал Эйджи, который участвовал в подтверждении того, что камень действительно произошел с Красной планеты.