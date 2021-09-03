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Wildberries не договаривался с российскими платежными системами о скидках в счет тарифов

В середине августа Wildberries предложил покупателям экономить, оплачивая товары с помощью российских платежных систем — «Мир», Система быстрых платежей (СБП) или SberPay.
Forbes
Российский маркетплейс заявил, что Visa и Mastercard устанавливают «слишком высокие» тарифы и диктуют свои условия бизнесу.
BFM.ru
Бакин добавил, что компания не договаривалась о скидках с МИРом и другими российскими платежными системами.
Lenta.ru
Объемы платежей на площадке по карте «Мир» выросли на 62% за вторую половину августа, через SberPay — в 5,4 раза, через СБП — в 2,8 раза.
Коммерсантъ

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